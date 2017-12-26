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Midyat'ta 'Küçük adımlarla büyük yarınlar projesi' ile 5 bin kitap dağıtıldı

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Midyat ilçesinde Kaymakamlık, Emniyet ve Milli Eğitim'in birlikte yürüttüğü, 'Küçük adımlarla büyük yarınlara projesi'  kapsamında ilçe merkezi ve köy okullarında eğitim gören 5 bin öğrenciye hikaye ve rom

26 Aralık 2017 19:22

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Midyat ilçesinde Kaymakamlık, Emniyet ve Milli Eğitim\'in birlikte yürüttüğü, \'Küçük adımlarla büyük yarınlara projesi\'  kapsamında ilçe merkezi ve köy okullarında eğitim gören 5 bin öğrenciye hikaye ve roman kitapları dağıtıldı. 
Midyat Kaymakamlığı\'nca Emniyet Müdürlüğü ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün işbirliği çerçevesinde yürütülen, \'Küçük adımlarla büyük yarınlara projesi\' kapsamında ilçe merkezi ve köylerde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören 5 bin öğrenci hikaye ve roman kitapları hediye edildi. Proje kapsamında Midyat Şehit Velit Bekdaş İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Kaya tarafından kitaplar okullarda sınıflar tek tek dolaşılarak öğrencilere teslim edildi. Kitaphların okul yönetimleri tarafından kitaplar belirlenen saatlerde okunacağı belirtilirken, Proje yürütücüsü Mehmet Ali Kaya, sosyal sorumluluk projesi kapsamında amaçlarının kitap okumanın önemi konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti. Kaya, şöyle dedi:
\"Kitap alamayan öğrenciler için bu proje hazırlandı. 5 bin kitabı ilkokul, ortaokul ve liselere dağıtacağız. Çocuklarımızın televizyondan, internetten uzak durmalarını istiyoruz. Bol bol kitap okumalarını istiyoruz, faydası çoktur. Çocuklarımızın sürekli okumasını istiyoruz.\"
Kitap dağıtımı yapılan okullardan Yayvantepe Köyü Ortaokul Müdürü Mehmet Toprak ise projeyi takdirle karşıladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:
\"Bu kitapların çocuklara dağıtılması çok iyi bir şeydir. Bu proje sayesinde çevre köylerden gelip okulumuzda okuyan öğrencilerin genelde kitapları olmuyor. Kütüphaneye gitme imkanları da yok. Bu kitaplar onlar için büyük bir kütüphaneye dönüştü. Her sınıf en az 100 veya 150 kitap okuyabilecek. Bu projeye sebep olanlara teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi çocuklarımız kitaplarını okuyor. İnşallah onlar için çok iyi olacak.\"

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