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Midyat'ta 150 işyeri sahibi, 27 yıl sonra tapularına kavuştu

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Midyat İlçesi'nde 1990 yılında yapımına başlanan ve 2010 yılında faaliyete giren sanayi sitesindeki işyeri sahipleri, 27 yıl sonra tapularına kavuştu

17 Ekim 2017 15:46

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Midyat İlçesi\'nde 1990 yılında yapımına başlanan ve 2010 yılında faaliyete giren sanayi sitesindeki işyeri sahipleri, 27 yıl sonra tapularına kavuştu.
Midyat\'ta 1990 yılında 138 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan ve 2010 yılında tamamlanarak faaliyete giren sanayi sitesinde, işyeri sahiplerine tapularının verilmesi için tören düzenlendi. Törende konuşan Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, sanayi sitesi esnafının ekonominin üreten kesimi olduğunu ifade ederek, \"İyi çıraklar, kendinize iyi yardımcılar yetiştirin. Ekonominin üreten kesimi sizlersiniz. Dünyada en güzel şeylerden biri insanın onuruyla, şerefiyle, alın teriyle kazanıp, evine götürdüğü ekmektir. İyi çıraklar yetiştirirseniz, iyi ustalar çıkar. İyi ustaların çocukları okur ve iyi mühendisler olur. Bu ülke için tank üretir, top üretir, televizyon üretir, bilgisayar üretir. Gönlümüzden geçen inşallah ileride bir proje yapalım ve esnaf arkadaşlarımızın bir kısmını Avrupa’ya gezmeye götürelim\" dedi.
Midyat Toplu İşyeri Kooperatifi Başkanı İdris Taş ise tapuları almak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, \"Tapularınıza kavuşmanız bizleri gururlandırdı. Bundan dolayı çok mutluyuz. Bizim fikrimiz, düşüncemiz her zaman inşallah toplumumuza, insanımıza, devletimize faydamız dokunsun\" diye konuştu.
Törende daha sonra 150 işyeri sahibine 27 yıl sonra tapuları dağıtıldı.

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