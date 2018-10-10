Midyatlı kadınlar, lavanta kesesi üretip satıyor

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Midyat ilçesinde, güzel kokusu nedeniyle çamaşır dolaplarına, uykuda rahatlatıcı özelliği nedeniyle de yastık altlarına yerleştirilen lavanta keseleri, ev bütçesine katkıda bulunmak isteyen kadınların geçim kaynağı oldu.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Midyat\'ta, 30 kadın, lavanta kesesi yapıp satıyor. Kadınlar, ilk önce \'çapan\' adını verdikleri kumaş türünü kese ölçülerinde kesip, üzerlerine Mezopotamya kültürünü yansıtan \'şahmeran ve tavus kuşu\' resimlerini işliyor. Daha sonra bu keselerin etrafı ve ağzının kapatılması için de el işlemeli oya şeklinde nakış işleniyor. Bu işlemlerin ardından Midyat Çok Amaçlı Toplum Merkezi\'nde bir araya gelen kadınlar, evlerinde hazırladıkları keselerin alt bölümüne elyaf koyduktan sonra içlerine de kuru lavanta çiçeği dolduruyor, elyafı da tekrar üzerine bırakıyor. Bu işlemlerin ardından keseler kapatılıp satışa hazır hale getiriyor. Her yıl 4 bin civarında lavanta kesesi üreten kadınlar, bunları turistlerin yoğun ziyaret ettiği Kaymakamlık Konuk Evi\'nde tanesini 10 liradan satışa sunuyor.

Midyatlı kadınlarla birlikte projeyi gerçekleştirdiklerini belirten Midyat Çok Amaçlı Toplum Merkezi Yöneticisi Gülten Erol, \"Midyat\'ta lavanta keseleri hazırlıyoruz. 30 kadın bu işte çalışıyor. İlk önce nakışların işlemesini yapıyorlar, daha sonra içlerini kuru lavanta doldurup satışa hazır hale getiriyorlar. Konuk Evi\'nde turistlere, sergilerde bunları satıyoruz. Bu şekilde kadınlarımız da para kazanıyorlar. Lavanta keseleri ferahlatıcı ve kalıcı kokusuyla dolaplarda, çekmecelerde elbiselerin arasına konuluyor. Uyku sorunu olanlar ve yoğun stres altında çalışanlar için rahatlatıcı, kas ve eklemlerdeki gerilimi, ağrıları azaltıcı etkisi var\" dedi.



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