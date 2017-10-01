Midyat’a gelen turistler için Reyhani oyunu ekibi kuruldu

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Midyat İlçesi\'ne gelen turistleri karşılamak için Kaymakamlık tarafından yöresel \'Reyhani oyunu\' ekibi kuruldu. Reyhani ekibi oyuncusu Canan Gümüş, Midyat\'a gelen yoğun bir turist kafilesi olduğunu belirterek, \"Biraz da asimile olmaya yakın bir oyundur Reyhani. Biz bunu tekrar yaşatmak için hafta sonları turistlerin en çok rağbet ettiği yerlerden Konukevi\'nde öğleden sonraları gösteri yaparak yaşatmaya çalışıyoruz\" dedi.

Midyat Kaymakamlığı’nın kültürel çalışmalar kapsamında ilk defa kurduğu Reyhani oyun ekibinin, kente gelen turistleri halay çekerek karşılıyor. Binlerce yıllık tarihi taş evleri, han, cami, kilise ve manastırları gezmek için gelen tatilci ve turistler, bölgenin kültürü, tarihi ve mimari dokusunu yakından tanıma imkanı buluyor hem de bu mekanlarda hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, kenti gezmeye gelen turistlere farklı bir atmosfer yaşatmak için sadece Mardin’de oynanan Reyhani oyunu oynayan bir ekip kurdu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli Edebiyat Öğretmeni Canan Gümüş ve memur Halit Bora’nın yer aldığı Reyhani ekibi, tatilci ve turistlerin ziyaret ettiği tarihi devlet Konukevinde Cumartesi ve Pazar günleri gösteriye sunuyor. Günün farklı saatlerinde müzik eşliğinde Reyhani oyununu oynayan ekibi biranda karşılarında gören turistler, büyük bir sevinç yaşadı. Performanslarıyla izleyenleri büyüleyen ekibin gösterisini hayranlıkla izleyen turistler, oyunlarını oynayan ekibin bol bol fotoğraflarını çekip videoya aldı. Ekibin oyuncusu Canan Gümüş, Midyat’a gelen yoğun bir turist kafilesi olduğunu belirterek, şöyle dedi:

\"Biraz da asimile olmaya yakın bir dans Reyhani. Biz bunu tekrar yaşatmak için hafta sonları turistlerin en çok rağbet ettiği yerlerden biri olan konukevinde öğleden sonraları gösteri yaparak yaşatmaya çalışıyoruz. Buranın tarihini, kültürünü yansıtan bir dans olmazsa olmadı. Herkes çok ilgi gösteriyor. Biz zaten dans ederken o yoğun katılımı herkes görüyor. Beğeniyorlar, tebrik ediyorlar, dansın adını soruyorlar. Bunla ilgili de bilgi veriyoruz biz onlara. Şuan gelen ilgiden çok memnunuz.\"

Reyhani oyun ekinde yer alan Halit Bora, özellikle Midyat’a gelen turistlere Reyhani\'yi göstermek ve onları Reyhani karşılamak istediklerini ifade ederek, \"Oyunlarla karşılayalım turistlerimizi, bizim aslında kültürümüz budur. Bu kültürümüzü görmelerini istiyoruz\" dedi.

Oyunu eşi ile birlikte izleyen Murat Akcan da, Reyhani oyununu görünce çok şaşırdığını ifade ederek, \"Hepsini videoya çektim, sosyal medya hesabımdan canlı yayın yaptım. Çok sevdim, çok güzeldi. Kalbim de acıdı. Bu tür şeylerin devamlı olmasını istiyorum, ben de devamlı buraya geleceğim sırf bu oyunu izlemek için\" diye konuştu.



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