Midyat ve Erciş il; Şırnak'ın ismi Nuh Şehri oluyor

Hükümet, Mardin'in Midyat, Van'ın Erciş ilçelerini il yapmayı, Şırnak il merkezini Cizre, Hakkâri il merkezini de Yüksekova olarak değiştirmeyi planlıyor. Şırnak'ın isminin Nuh Şehri olması tartışılıyor. Midyat ve Erciş'in il olması halinde, HDP'li belediyelerin yönetiminde olan Mardin ve Van, Büyükşehir Belediyesi ünvanlarını kaybedecek

aljazeera'dan Didem Özel Tümer'in haberine göre; AKP hükümeti, Türkiye'nin il sayısını 83'e çıkarmayı planlıyor.



Mardin'in Midyat, Van'ın Erciş ilçelerinin il yapılması gündemde. Bu iki ilçenin il yapılması ile Mardin ve Van, nüfusları 750 binin altına düşeceği için büyükşehir belediyesi statülerini kaybedecek. Her iki büyükşehir belediyesi de HDP yönetiminde.

Kaynaklar, konu üzerinde çalışıldığını ancak son kararın verilmediğini söyledi. Kaynaklara göre Hükümet, HDP'li belediyelerin gelir kaynaklarının PKK'ya aktarılmasını engellemek için belediyeler kanununda yapacağı değişikliklerle birlikte konuyu değerlendiriyor.

2012 yılında Meclis'te kabul edilen 6360 sayılı 13 ilin büyükşehir belediyesi yapılması ve 26 ilçe kurulması hakkındaki kanun ile, büyükşehir belediyesi olmak için nüfusun en az 750 bin olması şartı getirildi.

Midyat AKP'li bir belediye. Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu, DP'den (Demokrat Parti) üç dönem belediye başkanı seçildikten sonra 2011 yılında AKP'ye geçti. Nasıroğlu, geçtiğimiz günlerde de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yaptı.

Van'ın nüfusu ise ADNKS verilerine göre, 1 milyon 96 bin 397. Van'ın nüfus açısından en büyük ikinci ilçesi olan Erciş'in nüfusu ise 173 bin 795. Erciş'in il olması halinde Van'ın nüfusu 895 bin 602'ye düşecek. Erciş'e bağlanacak başka ilçelerle birlikte Van'ın nüfusu 750 binin altına inecek ve o da büyükşehir statüsünü bu şekilde kaybedecek. Erciş, HDP'li bir belediye.

Hakkari ve Şırnak il merkezleri değiştiriliyor

Kaynaklar, Hakkâri ve Şırnak'ta merkez ilçe değişikliğinin yapılacağını belirtiyor. Hakkâri'nin nüfusu 276 bin 287, merkez ilçe nüfusu 79 bin 335. Yüksekova’nın nüfusu ise merkez ilçenin üstünde; 117 bin 440.

Şırnak’ın toplam nüfusu ise 488 bin 966. Merkez ilçe nüfusu 91 573 olan Şırnak'ta, Cizre’nin nüfusu 132 bin 857.

Kaynaklar, ilçelerin coğrafi özelliklerinin de il gelişimine uygun olduğunu belirterek, havaalanlarını örnek olarak gösterdi. Şırnak Şerafettin Elçi havaalanına merkez ilçenin uzaklığı 60 kilometre, Cizre’nin uzaklığı 15 kilometre.

Yüksekova’ya yapılan Selahaddin Eyyubi Havaalanı'nın merkeze uzaklığı 82 kilometre, Yüksekova'ya uzaklığı ise 5 kilometre.

Şırnak ismi değişebilir

Üzerinde durulan bir başka konu ise bazı yerleşim yerlerinde Kürtçe adlarına geri dönülmesi ya da şehrin ününe uygun ada geçilmesi.

Şırnak'ın 'Şehr-i Nuh' yani Nuh şehri olarak bilindiğini söyleyen kaynaklar, şehrin yeni adının bu şekilde değişebileceğini söyledi. Nuh'un gemisinin Şırnak'taki Cudi Dağı'nda olduğu rivayet edilir. Hali hazırda şehirde Nuh adı kulanılan çok sayıda kurum, kuruluş var.

Bunun dışında, başka bazı yerleşim yerlerinin de adlarının değişmesi de gündemde.