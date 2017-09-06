Midyat Kaymakamı, sosyal medyada hesap açtı

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Midyat İlçesi Kaymakamı Hüseyin Tekin, ilçe sakinlerinin kendisine daha rahat ulaşabilmesi için sosyal medyada hesap açtı. Kaymakam Tekin, \"Vatandaşla aramızda duvar olmayacak. Midyatlı doğrudan Kaymakamına ulaşabilecek\" dedi.

Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, Midyat\'ta daha iyi bir hizmet vermek ve vatandaşlara daha yakın olmak için sosyal medyada, kişisel facebook sayfası açtı. Facebook sayfası üzerinden dünyanın her yerindeki Midyatlı\'nın kendisine rahatlıkla ulaşabileceğini belirten Tekin, \"Artık dünyanın, Türkiye’nin bir gerçeği var, sosyal medya üzerinden insanlar birbirleri ile daha rahat, hızlı ulaşabiliyor. Bu anlamda özellikle vatandaşlarımızın daha rahat, daha hızlı ve doğrudan bana ulaşabilmeleri için kendi adıma facebook hesabı açtım. Yeni 2-3 gün oldu ve 500’ün üzerinde hemşehrimiz takibe aldı. Onlarla sosyal medya üzerinden arkadaş olduk. Sorun, sıkıntı, problemleri konusunda doğrudan ve ilk elden bana ulaşabiliyorlar. Birçoğunu makama davet ettim. Kendileriyle çay içeceğiz, dertleriyle, sıkıntılarıyla alakalı konuşacağız. Vatandaşla aramızda duvar olmayacakr\" dedi.



FOTOĞRAFLI