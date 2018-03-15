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Dünya

Midilli'nin Moria Göçmen Kampında arbede

Io Chokona / Atina, 15 Mart (DHA) - Midilli’nin Moria Göçmen Kampında kalan yaklaşık 150 göçmen, adada mahsur kaldıklarını ileri sürerek protesto eylemlerine başladılar

15 Mart 2018 15:43

Io Chokona / Atina, 15 Mart (DHA) - Midilli’nin Moria Göçmen Kampında kalan yaklaşık 150 göçmen, adada mahsur kaldıklarını ileri sürerek protesto eylemlerine başladılar. Olaylar ciddi boyutlar alınca polis müdahale etmek zorunda kaldı.
Sekiz polis hafif yaralandı ve Midilli Hastanesi\'ne kaldırıldı. Göstericilerin kampta yaktıkları ateş İtfaiye tarafından söndürüldü.
Son günlerde Moria Göçmen Kampında göçmenlerin protesto gösterileri sıklaştı. Birkaç gün önce kampta kalan üç göçmen bir elektrik direğine tırmanıp intihar girişiminde bulunmuştu. Aralarından birine elektrik çarpması üzerine hastaneye kaldırılmıştı.   

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