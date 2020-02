Midilli'deki aşırı sağcılar, Türkiye'deki tutuklu Yunan askerlere destek için toplandı; sığınmacılara saldırdı

Sığınmacı krizinin merkezinde yer alan Yunanistan’ın Midilli adasındaki aşırı sağcılar, bir süredir ada merkezinde oturma eylemi yapan Afgan sığınmacılara saldırdı. Türkiye'de tutuklu bulunan Yunan askerlerine destek için bir araya gelen aşırı sağcıların havai fişek, taş ve cam şişelerle saldırdığı sığınmacıları korumak için ada halkının bir kısmı ve gönüllüler araya girerken; polis de gruba göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti. Olaylarda, çoğunluğu sığınmacı 10'dan fazla kişi yaralandı.

Tonight in Sappho square Mytilene!

The men form a circle around the women and children to protect them, and hold up blankets over the kids to stop the projectiles from hitting them!!

via fb Philippa Kempson