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Dünya

Midilli'deki aşırı sağcılar, Türkiye'deki tutuklu Yunan askerlere destek için toplandı; sığınmacılara saldırdı

Belediye Başkanı: Yaşananların sorumluluğu hükümete aittir

23 Nisan 2018 20:45

T24

Sığınmacı krizinin merkezinde yer alan Yunanistan’ın Midilli adasındaki aşırı sağcılar, bir süredir ada merkezinde oturma eylemi yapan Afgan sığınmacılara saldırdı. Türkiye'de tutuklu bulunan Yunan askerlerine destek için bir araya gelen aşırı sağcıların havai fişek, taş ve cam şişelerle saldırdığı sığınmacıları korumak için ada halkının bir kısmı ve gönüllüler araya girerken; polis de gruba göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti. Olaylarda, çoğunluğu sığınmacı 10'dan fazla kişi yaralandı.

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