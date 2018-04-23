Dünya
Midilli'deki aşırı sağcılar, Türkiye'deki tutuklu Yunan askerlere destek için toplandı; sığınmacılara saldırdı
Belediye Başkanı: Yaşananların sorumluluğu hükümete aittir
Sığınmacı krizinin merkezinde yer alan Yunanistan’ın Midilli adasındaki aşırı sağcılar, bir süredir ada merkezinde oturma eylemi yapan Afgan sığınmacılara saldırdı. Türkiye'de tutuklu bulunan Yunan askerlerine destek için bir araya gelen aşırı sağcıların havai fişek, taş ve cam şişelerle saldırdığı sığınmacıları korumak için ada halkının bir kısmı ve gönüllüler araya girerken; polis de gruba göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti. Olaylarda, çoğunluğu sığınmacı 10'dan fazla kişi yaralandı.
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