Midilli'de polis, Suriyeli mültecilere biber gazıyla müdahale etti

Suriye’deki iç savaş sonrası 5 milyon Suriyeli evlerinden ayrılarak, Avrupa’ya sığınmaya çalışırken, mültecilere bir müdahale haberi de Yunanistan’ın Midilli adasından geldi. Yunan polisi, Suriyeli mültecilere polis biber gazıyla müdahale etti.

Reuters'ın haberine göre; Yunanistan'ın Midilli adasında Suriyeli mültecilerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Midilli adasında kayıt yaptırmayan Suriyeli mültecilerin başkent Atina'ya hareket eden feribotlara binmek istemesiyle arbede yaşandı. Güvenlik güçlerine taş fırlatan Suriyeli mültecilere biber gazıyla müdahale edildi.

Görüntüler bir Yunan televizyon kanalında yer aldı: