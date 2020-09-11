Midilli'deki Moria kampının yanmasının ardından sığınmacılar iki gecedir sokakta yatıyor

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Yunanistan'ın Midilli adasında bulunan Avrupa'nın en büyük sığınmacı kampı Moria'nın neredeyse tamamının çarşamba günü çıkan yangında tahrip olmasının ardından binlerce sığınmacı kalacak güvenli bir yer arıyor.

Reuters'ın aktardığına göre kamptan kaçmak zorunda kalan binlerce sığınmacı iki gecedir yol kenarında veya çevredeki tarlalarda yatıyor.

Atina, geçici çözüm olarak bölgeye binlerce çadır gönderileceğini bildirdi. Midilli'deki limana yardım için bir tekne yanaştı.

Kuzey Ege adalarında göçten sorumlu olan Dimitris Kursobas, "Bu sığınmacıların gitmesi için trajik bir fırsat. Moria korkunç durumdaydı. Ulusal nedenlerden ötürü bütün sığınmacıların gitmesini istiyoruz. Moria bitti" diye konuştu.

Kapasitesinin dört katı insan barındıran Moria'da 12 binden fazla sığınmacı yaşıyordu.