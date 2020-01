Midilli Belediye Başkanı: Adayı açıkhava hapishanesine dönüştürdüler

Io Chokona / Atina, 9 Kasım, (DHA) – Midilli Belediye Başkanı Spiros Galanos, The Guardian gazetesine verdiği demeçte Yunan hükümetinin, adayı açık hava hapishanesine dönüştürdüğünü söyledi. Belediye Başkanı “Midilli ve başka taşra bölgelerini insan haysiyetinin ayaklar altına alındığı toplama kamplarına dönüştüren politikalara tamamen karşıyız. Hükümet, gelen bu insanları adamızdan uzaklaştırmayı başaramadı.” dedi. Röportaja göre 30 bin kişilik Midilli şehrinde 8 binden fazla sığınmacı-göçmen kalmakta, geçici olarak 2 bin kişiyi ağırlamak üzere tasarlanan Moria kampında ise 6 binden fazla göçmen bulunmakta. Mayıs 2016’da AB ile Türkiye arasında yapılan anlaşmaya göre sığınma talepleri bakılana kadar adada kalmak zorunda kalan göçmenler günden güne artıyor. Midilli, Sakız, Samos, Kos ve Leros adalarında toplam 15 bin kişi mahsur kaldı. Son üç ayda ise adaya giren göçmen sayısı iki misline çıktı. IOM (International Organization for Migration) un Yunan bölümü başkanı Daniil Esdras “Musul düşünce göçmen akını büyük bir artış gösterdi. Bunların %98’i sığınma talebinde bulunuyor. Savaş durumunda olan bölgelerde kaydedilen her değişiklik göçmen akınını etkileyecektir” dedi. Adanın ileri gelenleri var olan ağırlama kamplarının genişletilmesine ve yenilerinin kurulmasına karşı çıktıklarını, bunun göçmenleri adaya gelmelerine teşvik edeceğini ileri sürdüler ve hükümetten derhal bir çözüm bulmasını talep ettiler, aksi taktirde gitgide büyüyen öfkeleriyle karşı karşıya geleceğini belirttiler.