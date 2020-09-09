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Dünya

Midilli adasındaki Moria sığınmacı kampında ikinci yangın

09 Eylül 2020 23:30

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında gece saatlerinde çıkan yangının ardından yeni bir yangının daha çıktığı bildirildi. Çok sayıda sığınmacı kent merkezine doğru yürümeye başladı.

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