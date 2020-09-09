Midilli adasındaki Moria sığınmacı kampı neredeyse tamamıyla kül oldu; yetkililer kundaklama ihtimali üzerinde duruyor

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Yunanistan'ın Midilli adasındaki Moria sığınmacı kampında yangın çıktı. Koronavirüs salgını nedeniyle çıkışların yasak olduğu ve kapasitesinin üzerinde insan barındıran kamptan binlerce sığınmacı hayatını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve kurmayları gece yarısından kısa süre sonra çıkan yangın için acil bir toplantı düzenledi ancak can kayıplarıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Sabah saatlerinde çekilen görüntülerde yangının büyük bölümünün söndürüldüğü ve kampın neredeyse tamamının tahrip olduğu görüldü. Bu sabah çekilen görüntülerde birçok sığınmacının yanmış çadır ve konteynerlerde eşyalarını aradığı görüldü.

Göç Bakanı Manos Logotetis, Moria kampının "büyük ihtimalle tamamen yok olduğunu" söyledi.

Yangının nedeni henüz tespit edilemedi. Yetkililer kundaklama ihtimali üzerinde duruyor.

Reuters'a konuşan görgü tanıklarından biri polisin yakındaki kasabaya giden yolu kestiğini ve insanların açık alanlarda geceyi geçirmek zorunda kaldığını söyledi. Kasabanın belediye başkanın Koronavirüs'ün yayılmasını önlemek için insanların teknelerle taşınması veya teknelerde kalması gerektiğini söyledi.

Moria kampında 12 binden fazla sığınmacı kalıyordu. Bu sayı kampın kapasitesinin dört katından fazlaydı.