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Midibüsün altında kalarak öldü

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Akşehir ilçesinde Hasibe Uymaz (78), yolun karşısına geçerken midibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi

03 Ocak 2018 20:22

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Akşehir ilçesinde Hasibe Uymaz (78), yolun karşısına geçerken midibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Selçuk Mahallesi 24 Ağustos Bulvarı\'nda meydana geldi. Hasibe Uymaz\'a yolun karşısına geçerken, Mevlüt A. (39) yönetimindeki 42 D 7276 midibüs çarptı. Midibüsün altında kalan kadın, çevredekilerin müdahalesiyle çıkarılıp, çağrılan ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hasibe Uymaz, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Mevlüt A., polis tarafından gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

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