Midibüste 220 kilo esrar bulundu, 5 Suriyeli gözaltına alındı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da polisin ikazına rağmen sürücüsünün kaçmaya çalıştığı eşya yüklü midibüsteki çuvallar içinde 220 kilo esrar ele geçirildi. Midibüste bulunan Suriyeli 2\'si kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Ankara-Aksaray karayolu üzerinde rutin yol denetimi yapan polis, şüphe üzerine bir midibüsü durdurmak istedi. Midibüs sürücüsü \'Dur\' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu midibüs, Topakkaya Beldesi yakınlarında, önü araçla kesilerek durduruldu. İçinde Suriye uyruklu 2\'si kadın 5 kişinin bulunduğu ev eşyası yüklü midibüste ‘Dino’ adlı eğitimli köpekle yapılan aramada eşyaların altına çuvallarla gizlenmiş 220 kilo kubar esrar ele geçirildi. Midibüsteki 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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