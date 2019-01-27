Midibüs TIR'a çarptı: 6 ölü

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.

Beypazarı'ndan Nallıhan'a giden Furkan Minaz idaresinde midibüs, Çayırhan Mahallesi yakınında arızalandığı için sağ şeritte duran, Mustafa Savuran’ın kullandığı iş makinesi yüklü TIR'a çarptı. Kazada midibüs sürücü Minaz (20), Muhammet Halil Aslan (22) ve Ömer Selim Kaplan'ın (20) olay yerinde kaybetti. Kemal ve Ömer Öz kardeşler ile ismi öğrenilemeyen bir kişi de kaldırıldıkları ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.