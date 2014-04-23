Midesinden kurşun kalemden çay kaşığına kadar 16 parça çıktı

Kütahya’da 15 yaşındaki zihinsel engelli bir çocuğun midesinden aralarında meyve bıçağı, çay kaşığı, kurşun kaleminin de bulunduğu 16 parça yabancı cisim çıkartıldı.

Alınan bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne karın ağrısı şikayeti ile getirilen zihinsel engelli erkek çocuğun yapılan tetkiklerinde midesinde çok miktarda yabancı cisim olduğu belirlendi. Yapılan endoskopiyle mideden 1 adet meyve bıçağı, 2 adet çay kaşığı, 4 adet dondurma çubuğu, 5 adet ağaç dalı, 1 adet pet şişe kapağı, 1 adet pipet, 1 adet kurşun kalem ve 1 adet de tükenmez kalem olmak üzere toplam 16 parça yabancı cisim çıkarıldı. DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk Cerrahisi Ana bilim dalı Başkanı Yrd.Doç.Dr. Bircan Savran, hastanın midesinden çıkarılanlara kendilerinin de şaşırdıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Hastaya genel anestezi verilerek Endoskopi yapıldı. Hastanın midesinden 16 parça yabancı cisim çıkarıldı. İşlem yaklaşık 3 saat sürdü. Bu durum inanılacak gibi bir durum değil. Hastanın, 5 santimetreye kadar ulaşan ve delici-kesici özellikteki yabancı cisimleri yutarak midesine nasıl indirdiğini anlamak mümkün değil. Hastanın ameliyatı Endoskopik olarak başlanıp bitirilmiştir. Yani hasta açık ameliyat dediğimiz ve midesi açılarak yapılan yönteme gerek kalmaksızın non-invaziv denilen yöntemle bu ciddi sıkıntıdan kurtulmuştur. Açık yapılan ameliyatlarda hastanın midesi geniş bir kesi yapılarak açılmakta ve hastanın iyileşmesi çok uzamaktadır. Bu yöntemde ise hastaya hiç kesi yapılmadan işlem tamamlanmıştır. Hasta ameliyat sonrası çok kısa sürede kendine gelmiş ve 24 saat içinde de beslenmeye başlamıştır."

