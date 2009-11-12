T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Midesinden bir kilo anahtar, bozuk para ve demir çıktı

Peru'da bir kişinin midesinden yaklaşık bir kilo anahtar, bozuk para ve demir parçaları çıktı.

12 Kasım 2009 02:00

Peru'da bir kişinin midesinden yaklaşık bir kilo anahtar, bozuk para ve demir parçaları çıktı.

Cajamarca hastanesinden yapılan açıklamada, karın ağrısı çeken 34 yaşındaki Requelme Abanto Alvarado'nun acilen ameliyat edildiği belirtildi.

Dr Carlos Delgado, akıl sağlığı yerinde olmayan Alvarado'nun 2 saat süren ameliyatından sonra, midesinden 900 gramdan fazla anahtar, çeşitli boyutlarda bozuk para, demir parçaları ve bir küçük bıçak çıkarıldığını söyledi.

Ameliyatı yapan doktorlardan Delgado, "Böyle bir duruma rastlamamıştım. Mideden birçok şey çıkardım ancak böylesini görmedim. Gerçekten garip" dedi.

Delgado, iyileşmekte olan hastanın psikiyatristlerce muayene edilmesinin beklendiğini de ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24