Midesinden bir kilo anahtar, bozuk para ve demir çıktı

Peru'da bir kişinin midesinden yaklaşık bir kilo anahtar, bozuk para ve demir parçaları çıktı.

Cajamarca hastanesinden yapılan açıklamada, karın ağrısı çeken 34 yaşındaki Requelme Abanto Alvarado'nun acilen ameliyat edildiği belirtildi.

Dr Carlos Delgado, akıl sağlığı yerinde olmayan Alvarado'nun 2 saat süren ameliyatından sonra, midesinden 900 gramdan fazla anahtar, çeşitli boyutlarda bozuk para, demir parçaları ve bir küçük bıçak çıkarıldığını söyledi.

Ameliyatı yapan doktorlardan Delgado, "Böyle bir duruma rastlamamıştım. Mideden birçok şey çıkardım ancak böylesini görmedim. Gerçekten garip" dedi.

Delgado, iyileşmekte olan hastanın psikiyatristlerce muayene edilmesinin beklendiğini de ifade etti.