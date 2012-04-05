Midesinden 800 gram kıl yumağı çıktı

Elazığ Medical Park Hastanesi'nde görevli genel cerrahi uzmanı Yılmaz Polat, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hastanelerine aşırı mide ağrısı ve kilo kaybı nedeniyle başvuran 22 yaşındaki S.Ç. adlı kadının muayenesinde bir kitleye rastladıklarını anlattı.

Bunun üzerine hastaya hem ultrason hem de karın tomografisi çektirdiklerini, kitlenin ne olduğunu anlamak için ''endoskopi'' yöntemiyle de izleme yaptıklarını belirten Polat, incelemeler sonunda midenin tamamına yakınını dolduran ''kıl yumağı'' tespit ettiklerini söyledi.

Hastanın ''saç koparma ve yeme'' rahatsızlığı olduğunu ifade eden Polat, şunları kaydetti:

''Tabi çok büyük olduğu için tedavi yöntemleri arasında endoskopi çıkarma, eritme yöntemi var ama bizim bu hastamızda çok büyük bir çapa ulaştığı için bu alternatif tedavi yöntemlerini uygulamamız mümkün olmadığından hastamızı ameliyat etmek zorunda kaldık. Ameliyat esnasında hastanın karnını açtığımızda gerçekten de mideyi tama yakın dolduran ve hiç boşluk bırakmayan bir kitle olduğunu gördük. Midenin tamamı doluydu ve 12 parmak bağırsağına kadar da devam etmekteydi. Mideyi açıp bunu çıkardığımızda yaklaşık 21 santimetre uzunluğunda ve 12 santimetre genişliğinde kıl yumağı şeklinde ve tam midenin şeklini almış bir kitlenin olduğunu gördük.''

Çıkartılan kıl yumağının 800 gram ağırlığında olduğunu dile getiren Polat, yapılan ameliyat sonrası hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.