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Midesinden 52 adet prezervatif çıktı

Narkotik polislerine gelen istihbarat üzerine yakalanan kadının midesine röntgen çekildi

12 Aralık 2017 17:33

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde taşıdığı istihbaratı üzerine yakalanan Brezilya uyruklu kadının midesinden 52 prezervatif içinde kapsül halinde 580 gram kokain çıktı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Aralık'ta Brezilya Sao Paulo'dan Atatürk Havalimanı'na gelen bir kadının uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. 

Polis ekipleri, Brezilya uyruklu M.A.D.S.S.'yi 219 numaralı yolcu köprüsünden çıktığı sırada durdurdu ve evrakları kontrol edildi. Ekiplerle birlikte Atatürk Havalimanı'nda bulunan polis noktasına geçen kadının üstünde ve valizinde arama yapıldı.

Hastanede ortaya çıktı

Ekipler, yapılan aramada M.A.D.S.S.'nin uyuşturucu maddeyi kapsül halinde yutmuş olabileceğini değerlendirerek Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Hastanede sindirim sisteminin röntgen filmi çekilerek kontrol edilen M.A.D.S.S.'nin 52 prezervatif içinde kapsül halinde 580 gram kokain yuttuğu belirlendi. 

Hastanedeki tedavisinin ardından Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen M.A.D.S.S. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 5 Aralık'ta sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Kadının havalimanında polis tarafından gözaltına alınması güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)

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