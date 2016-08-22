Midesinden 40 tane bıçak çıkardılar

Metal yeme tutkusu olan Hindistanlı'nın karnından beş saatlik bir ameliyatla tam 40 adet bıçak çıkarıldı.

CNN’e konuşan doktor Jatinder Malhotra, ”Karşı konulmaz bir metal yeme tutkusu vardı. Bu kadar tecrübeli cerrahlar olmamıza rağmen, biz bile ameliyat sırasında tedirgin olduk. Gerçekten inanılmaz gergin bir süreçti. Bu tarz cerrahi operasyonlarda küçücük bir hata bile, hastanın hayatını kaybetmesine neden olabilir. Ben 20 yıllık doktorluğum boyunca hiç buna benzer bir durumla karşılaşmadım” dedi.

Dr. Malhotra’nın ifadesine göre; hastalığın teşhisi, operasyonun planı ve ameliyat ekibini bir araya getirmek tam iki gün sürdü.

Hindistan’ın Amritsar şehrinde bir hastanede gerçekleşen ameliyat beş saat sürdü. Midesinden yaklaşık 18 santimetre boyunda 40 adet katlanabilir bıçak çıkan Hindistanlı adam CNN’e yaptığı açıklamada, “Ailemi üzdüğüm için çok mutsuzum. Ameliyatımı yapan doktorlara ömrüm boyunca minnettar kalacağım, benim hayatımı kurtardılar!” şeklinde konuştu.

Doktorların yaptığı açıklamaya göre, evli ve iki çocuk babası olan adamın hayati riski ortadan kalktı fakat rahatsızlığından tamamen kurtulması için psikiyatr bölümünden destek alması gerekiyor.