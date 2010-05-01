Midesinden 1 kilogram saç çıkardılar

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Mide bulantısı şikayetiyle bir hafta önce ailesi tarafından Manisa Devlet Hastanesi'ne götürülen G.D.'nin mide röntgeni çekildi. Röntgende birşey göremeyen doktorlar, kıza tedavi uyguladı. Ancak mide bulantısı ve kusmanın devam etmesi üzerine endoskopi önerildi. Bunun üzerine Manisa Özel 8 Eylül Hastanesi'ne getirilen G.D.'ye burada endoskopi yapıldı. Gastroloji Bölümü Doktoru Serdar Demir, tetkik sonucunda kızın midesinde siyah bir cisme rastladı ve hemen ameliyata alınmasını istedi. Genel Cerrah Op. Dr. İbrahim Karataş tarafından yapılan ve 45 dakika süren ameliyatta, kızın midesinden, organın şeklini alan ve 12 parmak bağırsağını da tıkamaya başlayan yaklaşık 1 kilogram ağırlığında saç yumağı çıkarıldı.



Op. Dr. İbrahim Karataş, kızın hastalığının tıbbi adının 'Trichotillomania' olduğunu belirtti. Hastanın 18 yaşına yeni bastığını ve sekiz yaşından beri saç yeme rahatsızlığı bulunduğunu kaydeden Karataş, "Sekiz yaşında, üst üste 3 kez ayağının kırılması sonucu psikolojisi bozulmuş ve elinde olmayarak saçından kopardığı telleri yutarak bugüne gelmiş. 10 yıl devam eden bu durum bir türlü önlenememiş. Manisa merkez ilçeye bağlı bir köyden olan hastamız, akraba evliliği yapan bir ailenin üç çocuğundan biri ve ilköğretim mezunu. 10 gün önce yemez içmez olunca ve sürekli kusmaya başlayınca, ailesi tarafından hastaneye kaldırılmış. Yapılan operasyon sonucu genç kızımızın midesinden 1 kilogram ağırlığındaki bu saçları çıkardık" dedi.



G.D.'ye psikolojik tedavi önerdiklerini, ailesinin de durumu kabul etmesi üzerine Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde psikiyatrist Dr. Kaan Toksöz'ün terapiye başladığını belirten İbrahim Karataş, "Genç kızımıza psikolojik destek şart. Çünkü saç yeme alışkanlığına devam edebilir. Bu vakalarda hasta, saçı bir gıda maddesi olarak kabul ediyor ve yiyor" dedi.