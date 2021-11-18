Midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan kişi öldü

Sınır dışı edildiği KKTC'den ülkesi Kongo'ya gitmek için aktarmalı geldiği İstanbul Havalimanı'nda fenalaşan P.M.V., yuttuğu uyuşturucu kapsüllerinin midesinde patlaması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Uyuşturucu kuryesi P.M.V., ülkesi Kongo'nun başkenti Kinsaşa'ya aktarmalı gitmek için önceki gün, sınır dışı edildiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı'ndan uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi. Havalimanında geri gönderme işlemleri yapılırken rahatsızlanan P.M.V., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Midesinde taşıdığı kapsüllerin patlaması sonucu yayıldığı değerlendirilen, bağırsaklarında uyuşturucu bulundu. Hastanede tedavisi yapılan P.M.V. dün hayatını kaybetti. (DHA)