T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Midesi metal deposu!

Karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye giden bir kişinin midesinden, 100 parça metal eşya çıkarıldı.

29 Aralık 2008 02:00

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde operasyon geçiren bir kişinin midesinden çivi, çay kaşığı, kapı menteşesi, tırnak makası ve mermi çekirdeği gibi yaklaşık 100 parça metal eşya çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ordu'nun Ulubey ilçesinde yaşayan zihinsel engelli Eyüp Tınkır (39), ''karnında yabancı cisim bulunduğu'' şikâyetiyle yaklaşık bir hafta önce OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Tınkır'ın yapılan muayenesinde mide ve bağırsaklarında çok sayıda metal eşya bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Prof. Dr. Ali Naki Ulusoy'un gözetiminde bir operasyon gerçekleştirildi. Yaklaşık 7 saat süren operasyon sonucu Tınkır'ın mide ve bağırsaklarından yaklaşık 100 parça metal eşya çıkarıldı. Tınkır'ın midesinden çıkarılan eşya arasında bulunan çivi, çay kaşığı, kapı menteşesi, tırnak makası, mermi çekirdeği, iğne ve vida gibi metaller ameliyat ekibini şaşırttı.


Ameliyat sorumlusu Prof. Dr. Ulusoy, bunca yıllık hekimlik hayatında metal eşya yutmuş çok kişi gördüğünü, ancak bu kadar eşyanın bir arada bulunduğu bir hastaya hiç rastlamadığını belirterek, ''Bu kadar metal yutanı ilk defa görüyorum'' dedi.

Ulusoy, hastanın kendilerine ulaşması sonrasında röntgeninin çekildiğini ve çok sayıda metal görülmesi üzerine acil ameliyata alındığını ifade ederek, şunları kaydetti:

''Yuttuğu iğnelerden bir kısmı bağırsağı delip karın boşluğuna saplanmıştı. Ayrıca metaller midenin arka yüzünde de bozulmaya ve tahribata neden olmuştu. Geç kalınsaydı daha riskli sonuçlar oluşabilirdi. Zamanında müdahale ile mideyi temizledik. Hastanın şu anda genel durumu iyi. Psikolojik tedavisine de başlandı.''

Hastanın ablası Kadriye Sayan ise kardeşinin bugüne kadar böyle bir alışkanlığı olduğunu bilmediklerini söyledi. Kardeşini karın ağrısı şikâyeti ile Ordu Devlet Hastanesi’ne götürdüklerini anlatan Sayan, ''Orada midesinde bazı metal parçaları olduğu söylendi. Bunun üzerine Samsun'a sevk ettiler. Burada gördüklerimize biz de şaşırdık'' diye konuştu.

Küçükken geçirdiği bir rahatsızlık sonucu kardeşinin bazı sorunları olduğunu belirten Sayan, aynı şeyi tekrar yapmaması için gerekeni yapacaklarını söyledi.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24