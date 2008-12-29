Midesi metal deposu!

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde operasyon geçiren bir kişinin midesinden çivi, çay kaşığı, kapı menteşesi, tırnak makası ve mermi çekirdeği gibi yaklaşık 100 parça metal eşya çıkarıldı.



Edinilen bilgiye göre, Ordu'nun Ulubey ilçesinde yaşayan zihinsel engelli Eyüp Tınkır (39), ''karnında yabancı cisim bulunduğu'' şikâyetiyle yaklaşık bir hafta önce OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Tınkır'ın yapılan muayenesinde mide ve bağırsaklarında çok sayıda metal eşya bulunduğu tespit edildi.



Bunun üzerine Prof. Dr. Ali Naki Ulusoy'un gözetiminde bir operasyon gerçekleştirildi. Yaklaşık 7 saat süren operasyon sonucu Tınkır'ın mide ve bağırsaklarından yaklaşık 100 parça metal eşya çıkarıldı. Tınkır'ın midesinden çıkarılan eşya arasında bulunan çivi, çay kaşığı, kapı menteşesi, tırnak makası, mermi çekirdeği, iğne ve vida gibi metaller ameliyat ekibini şaşırttı.





Ameliyat sorumlusu Prof. Dr. Ulusoy, bunca yıllık hekimlik hayatında metal eşya yutmuş çok kişi gördüğünü, ancak bu kadar eşyanın bir arada bulunduğu bir hastaya hiç rastlamadığını belirterek, ''Bu kadar metal yutanı ilk defa görüyorum'' dedi.



Ulusoy, hastanın kendilerine ulaşması sonrasında röntgeninin çekildiğini ve çok sayıda metal görülmesi üzerine acil ameliyata alındığını ifade ederek, şunları kaydetti:



''Yuttuğu iğnelerden bir kısmı bağırsağı delip karın boşluğuna saplanmıştı. Ayrıca metaller midenin arka yüzünde de bozulmaya ve tahribata neden olmuştu. Geç kalınsaydı daha riskli sonuçlar oluşabilirdi. Zamanında müdahale ile mideyi temizledik. Hastanın şu anda genel durumu iyi. Psikolojik tedavisine de başlandı.''



Hastanın ablası Kadriye Sayan ise kardeşinin bugüne kadar böyle bir alışkanlığı olduğunu bilmediklerini söyledi. Kardeşini karın ağrısı şikâyeti ile Ordu Devlet Hastanesi’ne götürdüklerini anlatan Sayan, ''Orada midesinde bazı metal parçaları olduğu söylendi. Bunun üzerine Samsun'a sevk ettiler. Burada gördüklerimize biz de şaşırdık'' diye konuştu.



Küçükken geçirdiği bir rahatsızlık sonucu kardeşinin bazı sorunları olduğunu belirten Sayan, aynı şeyi tekrar yapmaması için gerekeni yapacaklarını söyledi.



(AA)