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Sağlık

'Mide yanması kanser belirtisi olabilir'

İngiltere Halk Sağlığı Dairesi, mide kanserine dikkat çekmek için kampanya başlattı

27 Ocak 2015 14:20

İngiltere Halk Sağlığı Dairesi, hastalığa dikkat çekmek için bir kampanya başlattı ve uzun süre mide yanması şikâyeti olan ya da üç hafta veya daha uzun süre yutma zorluğu yaşayan kişilerin doktora görünmeleri uyarısında bulundu.

Mide yanmasının mide ya da özofagus kanserinin belirtisi olabileceği belirtildi.

 

‘Her yıl 10 bin kişi ölüyor’

 

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, mide ve özofagus kanseri İngiltere'de en yaygın beşinci kanser türü. Ülkede hastalıktan her yıl yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybediyor.

Hastalık, sigara içme, obezite, yeterince sebze ve meyve tüketilmemesi ve sürekli alkol alımıyla ilişkilendiriliyor.

Erken teşhisin tedavinin başarı şansını artırdığı belirtiliyor. Mide ve özofagus kanserinin bazı belirtileri şöyle:

- Aralıklarla üç hafta ya da daha uzun süren hazımsızlık şikâyeti.

- Yutma güçlüğü

- Nedensiz kilo kaybı

- Gaz ve sık sık geğirme

- Yemek yerken aniden tokluk hissetme

- Mide bulantısı ve kusma

- Midenin üst kısmında ağrı ya da rahatsızlık

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