Mide küçültme ameliyatları TBMM gündeminde; obezitenin estetik bir problem olmadığı vurgulanmalı

CHP Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, son yıllarda obeziteye karşı önlem olarak yapılan mide ameliyatını sakıncalarını ve olası risklerini TBMM gündemine taşıdı. Bu tür ameliyatlarda sorunların ikinci yıldan itibaren başladığını ifade eden Demir, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'a "Rant uğruna uzman olan olmayan yüzlerce metabolik cerrahi merkezi açıldı, ameliyat komplikasyon oranları arttı. Bakanlık olarak denetimler nasıl yapılmaktadır” diye sordu.

CHP Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan tarafından cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi. ‘’Son yıllarda bazı tıbbı zorlama endikasyonlar, performans uygulamaları, nedeniyle yapılan birçok tıbbi veya cerrahi komplikasyonlar oluşmaktadır" diyen Demir, şöyle konuştu "Mide küçültme ameliyatları da bunlara bir örnektir. Bu tür operasyonlar sonrası birçok kalıcı rahatsızlıklar (komplikasyonlar) meydana gelmekte, hatta birçok hasta yaşamını yitirmektedir. İnternete girdiğiniz zaman metabolik cerrahi operasyonlarıyla ilgili yüzlerce site bulunmaktadır. Bu sitelerin tamamı başarı öyküleriyle dolup taşmaktadır. Bu sitelerde çoğunlukla daha önce metabolik cerrahi ameliyatı olmuş kişilerin obeziteden ya da diyabetten nasıl kurtulduklarıyla ilgili anıları ve teşekkür yazıları yer almaktadır. Ancak buradaki kritik nokta, açıklama yapanların tamamı ameliyattan sonraki erken dönemi anlatmaktadır. Gerçekten bu tür ameliyatlarda ilk 1 yıl hem zayıflama, hem de obez Tip2 diyabetlilerde çok iyi sonuçlar vermektedir. Ancak sorunlar ikinci yıldan sonra başlamaktadır. Kimse ameliyat olmuş kişilerin operasyondan 5 yıl ya da 10 yıl sonraki sonuçlarını, yeniden kilo alıp almadığını, diyabetinin yeniden başlayıp başlamadığını bilmemektedir, fark etmemektedirler. Öyle ki yanlış teşhis ve tetkikler, beraberinde gelen yanlış ameliyatların sonu felaket ile sonuçlanmaktadır. Hatta bazı doktorların tıbbı gereksinimlerden uzak bir şekilde sadece ekonomik menfaatler için hastalarını ameliyat ettiği kamuoyunun endişe verici iddiaları arasındadır’’ dedi.

Demir, önergesinde Bakan Demircan’a şu soruları yönetti;

Mide küçültme ameliyatlarında bir denetim var mıdır? Bu tür operasyonlar sağlık kurulu yada sağlık konseyleri kararı sonrası mı uygulanmaktadır?

Her isteyen, şartları uygun olsun olmasın, bu operasyonu geçirebiliyor mu? Vücut kitle indeksi (VKİ) gibi kriterler dikkate alınıyor mu?

Mide küçültme ameliyatı olan hasta sayısı kaçtır? Vücut kitle indeksi (VKİ) 40’ın altında operasyon olan hasta sayısı nedir?

Bu operasyondan sonra kaç kişide kalıcı rahatsızlıklar ( komplikasyonlar) meydana gelmiş, kaçı yaşamını yitirmiştir? İdari soruşturma ve hakkında dava açılan hastane var mıdır? Sayıları yıllara göre nedir?

Rant uğruna uzman olan olmayan yüzlerce metabolik cerrahi merkezi açıldı, ameliyat komplikasyon oranları arttı. Bakanlık olarak denetimler nasıl yapılmaktadır?

Mide küçültme ameliyatlarını obeziteye karşı çözüm olarak görüyor musunuz?

Mide küçültme ameliyatlarının yüksek riskli operasyonlar olduğu, halka iyi açıklanmadığı, diyabetin ameliyatla kesin tedavisi olmadığıyla ilgili bilgilendirme yapılıyor mu?

Mide küçültme operasyonları bir rant alanı mı yaratıyor? Bu tür operasyon olan hastalara gelecekte yeni rahatsızlıklar yaratacağı bilgisi veriliyor mu?

Bu ameliyatı olup başarı öyküsü gibi sunulmakta haliyle ameliyatta özendirici olmaktadır. Bu operasyonu geçirmiş diyabetlilere, operasyondan 2 yıl sonra ameliyat olanların % 60’ı, 10 yıl sonra % 90’ının tekrar diyabet olma olasılığının bulunduğu söylenseydi, hastaların acaba yüzde kaçı bu operasyonu kabul ederdi? Bakanlık olarak vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendirilmesi için nasıl bir çalışma yapılmaktadır?

Obezite meselesi, bir halk sağlığı sorunu olarak değerlendirilmelidir. Obezitenin estetik bir problem olmadığı sürekli vurgulanmalıdır. Obezite bir estetik problem değildir, ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Televizyonlar, basın ve okullar bu konuda halkı aydınlatmalıdır. İlkokullardan itibaren eğitimin her aşamasında halk eğitilmeli ve bilinçlendirilmelidir. Kamu spotlarıyla halkımız bu konuda uyarılmalıdır. Bu konuda herhangi bir çalışmanız var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?