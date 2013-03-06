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Sağlık

Mide kanserine nefesten teşhis

Nefes verildiğinde tümörlerin yaydığı çok küçük kimyasal parçacıkları saptayabilecek algılayıcılarla donatılan cihazın kanser testi yapabiliyor

06 Mart 2013 18:46

İsrailli ve Çinli bilim insanları, nefes verildiğinde tümörlerin yaydığı çok küçük kimyasal parçacıkları saptayan bir nefes testi geliştirdi.

İngiliz Kanser Dergisi'nde yayımlanan, 130 kişinin katıldığı araştırmada geliştirilen testin kansere işaret eden kimyasal belirtileri yüzde 90 başarıyla gösterebildiğini vurgulandı.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, araştırmaya imza atanlardan Hossam Haick, nefes testinin endoskopiye alternatif olabileceğine dikkati çekti.

Daha önce bazı araştırmalar, Labrador Retriever cinsi köpeklerin ve Portekiz su köpeklerinin nefesten mesane, cilt, meme, yumurtalık ve akciğer kanserini teşhis edebildiğini göstermişti.

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