Mide kanseri liseli İrem: Güçlüyüm, bunların hepsini atlatacağım

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR\'da, 3 ay önce mide kanseri teşhisi koyulan lise öğrencisi İrem Ayvalı (18) için moral gecesi düzenlendi. Tedavisi süren Ayvalı, \"Güçlüyüm, bunların hepsini atlatacağım. İnşallah, hastalığı yeneceğim. Herkes güçlü dursun, hiç kimse pes etmesin\" dedi.

Burdur\'da yaklaşık 3 ay önce mide yanması şikayetiyle gittiği Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hastanesi\'nde mide kanseri teşhisi koyulan, Özel Sağlık Meslek Lisesi 3\'üncü sınıf öğrencisi İrem Ayvalı için moral gecesi düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Kültür ve Sosyal Araştırmalar Topluluğu öncülüğünde \'Gelecek güzel günlere emanet\' sloganıyla düzenlenen geceye, üniversite bünyesindeki bütün topluluklardan öğrenciler katıldı. Gecede Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, MAKÜ Rektör Danışmanı öğretim görevlisi Dr. Mustafa Kılınç, AK Parti Burdur Belediye Başkanı adayı Deniz Kurt ile İrem Ayvalı\'nın yakınları ve ailesi de yer aldı.

\'HERKES GÜÇLÜ DURSUN\'

Mide yanması şikayetiyle doktora gittiğini anlatan İrem Ayvalı, \"SDÜ Hastanesi\'nde hastalığımın teşhisi koyuldu. Güçlüyüm, bunların hepsini atlatacağım. İnşallah, hastalığı yeneceğim. Herkes güçlü dursun. Hiç kimse pes etmesin. Düzenlenen gece için çok teşekkür ederim. Her şey çok güzeldi\" diye konuştu.

\'DUALARIMIZ ONUN İÇİN\'

MAKÜ Kültür ve Sosyal Araştırmalar Topluluğu Başkanı Ferdi Ersoy ise \"İrem kardeşimiz için umutları bitmekte olan bir kardeşimizin umutlarını yeniden yeşertebilmek için bütün üniversite öğrencileri olarak toplandık. İrem\'in en sevdiği sanatçılar olan Murat Boz ve Hadise\'yi Burdur\'a getirebilmek için onlara tweet attık. Tüm üniversite öğrencileri, taraftar grupları ve tüm topluluklarla anlaşarak yaptığımız bir çalışmaydı. İnşallah İrem kardeşimiz de sağlığına kavuşup, aramıza döner. Dualarımız bunun için\" dedi.

Etkinlikte, Kültür ve Sosyal Araştırmalar Topluluğu üyelerinden oluşan Türk Halk Müziği Korosu konser verdi. Rektör Danışmanı Mustafa Kılınç\'ın türkü söylediği etkinliğe katılanlar, İrem Ayvalı\'ya çeşitli hediyeler verdi. Fenerbahçe taraftarı olan Ayvalı\'ya Fenerbahçe taraftar topluluğunun yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaş taraftar grupları da atkı hediye etti. Gecede kızını yalnız bırakmayan Seval Ayvalı ise zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

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