Middle East Eye: Suudi Prens’in helikopteri kaçmaya çalışırken düştü

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Kasım (DHA) – Middle East Eye, geçen günlerde Yemen sınırında Suudi Prens ve yedi devlet yetkilisinin yaşamını yitirdiği helikopter kazasının, Prens Mansur bin Mukrin ve kendisine yakın yetkililerin ülkeden kaçarken gerçekleştiğini ileri sürdü.

Middle East Eye’ın haberine göre helikopter kazası, Suudi Arabistan Veliahdı Muhammed bin Salman’ın rakibi olan Mukrin, yetkilileriyle birlikte ülkeden kaçmaya çalışırken gerçekleşti. Öte yandan İsrail gazetesi Yediot Aharonot, helikopterin bir Suudi füzesi tarafından hedef alınarak düşürüldüğünü iddia etti.

Kaza haberi, Suudi Arabistan\'da gerçekleşen yolsuzluk operasyonları sırasında birçok devlet yetkilisinin tutuklanması ardından gelmişti.