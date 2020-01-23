Middle East Eye: Mısır lideri Sisi, Libya'da Hafter'den desteğini çekmeyi düşünüyor

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Libya'da Birleşmiş Milletler ve Türkiye tarafından tanınan hükûmetin karşısında duran Libya Ulusal Ordusu'nun en büyük destekçilerinden olan Mısır'ın General Halife Hafter ve güçlerinden desteğini çekebileceği iddia edildi.

Middle East Eye'a konuşan Cezayirli bir kaynak artık Hafter ile ordu istihbaratının ilgilenceğini ve Mısır'da darbeyle yönetime gelen Devlet Başkanı Abdülfettah es Sisi'nin Libya Ulusal Ordusu komutanı ile bir toplantısını iptal ettiğini söyledi.

Kaynak, üst düzey Mısırlı yetkililerin Trablus'a yapılan saldırıları başarısız bulduğunu aktardı.

Mısırlı diplomatik bir kaynak iddiayı direkt olarak doğrulamasa da, "Kahire ve Hafter arasındaki iletişimin fark edilir derecede kötüleştiğini" söyledi.

MEE, Hafter'ın Yunanistan ve Rusya ile ilişki kurmaya çalışmasının ilişkilerin kötüleşmesiyle bağlantılı olabileceği değerlendirmesinde bulundu.