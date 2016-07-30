Middle East Eye: Darbe girişimi için Birleşik Arap Emirlikleri FETÖ'ye para aktardı

The Guardian’ın eski editörü David Hearst'ın, genel yayın yönetmenliğini üstlendiği Middle East Eye haber sitesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Gülen cemaatine darbe girişimi için para aktardığını öne sürdü.

Türk istihbarat servislerine yakın kaynaklara dayandırılan haberdeki iddialar özetle şöyle:

15 Temmuz darbe girişiminden haftalar önce Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümeti, Gülen cemaatine para aktardı. Para transferi için bir aracı belirlediler. Bu aracı, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zeyid el Nahyan ile yakın ilişkileri olan Muhammed Dahlan oldu. Gazze’de Hamas iktidara gelmeden önce El Fetih partisinin bu bölgedeki lideri olan Dahlan, yolsuzluktan yargılanmaya başlayınca Filistin’i terk edip Körfez’e sığınmıştı. Hamas’a karşı ABD destekli bir darbe tasarlamak ve Yaser Arafat’a suikast planlamak gibi suçlamalar da yöneltilen Dahlan, sürgün yeri olarak Abu Dabi’yi seçti.

Filistin'li iş adamı devrede

Habere göre Dahlan’ın Fetullah Gülen ile iletişim kurmasına, ABD’de yaşayanFilistinli bir iş adamı yardımcı oldu. Bu iş adamının kimliğinin Türk gizli servisi tarafından bilindiği belirtildi. BAE’de bulunan Sky News Arapça ve Al Arabiya gibi medya kuruluşları, 15 Temmuz gecesi Türkiye’deki darbe girişiminin başarılı olduğu ve hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt dışına kaçtığı gibi asılsız iddialar ortaya attılar.



BAE hükümeti ancak 16 saat sonra, yani ancak darbe girişiminin başarısız olduğu kesinleşince bu girişimi kınadı. BAE sosyal medyasında Dahlan’a yönelik öfke dolu mesajlar paylaşılmaya başladı. Dahlan daha önce de Libya’da iç savaş çıkarmaya çalışmakla suçlanmıştı.

Mısır'a geçtiği sanılıyor

Bunun üzerine BAE hükümeti Dahlan ile arasına mesafe koydu. Dubai havalimanında darbeci olduğu öne sürülen iki Türk generali yakalayıp iade ederek Ankara ile ilişkileri düzeltmeye çalıştılar. Dahlan BAE’yi de terk etmek zorunda kaldı ve şimdi Mısır’da yaşadığı sanılıyor. Mısır ve BAE’nin yanısıra Ürdün de, Dahlan’ın Mahmud Abbas’dan sonra Filistin lideri olmasını istiyor. Gülen cemaati üyelerinin de Mısır’a sığınabileceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Dahlan’ın ABD’deki Filistinli işadamı vasıtasıyla Gülen ile görüşmesinin, Gülen’in ABD’den Türkiye’ye iade sürecinde kullanılabileceği belirtiliyor.