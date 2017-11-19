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MİDDER'den İncirlik Üssü önünde 'NATO' protestosu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) üyeleri, İncirlik Üssü önünde eylem yaptı

19 Kasım 2017 19:37

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da, 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) üyeleri, İncirlik Üssü önünde eylem yaptı.
Merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Mahallesi\'nde bulunan İncirlik Üssü önünde toplanan yaklaşık 100 kişi, NATO\'nun Norveç\'teki Ortak Harp Merkezi\'nde yapılan \'Trident Javelin\' tatbikatında Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın fotoğraflarının \'karşıt kuvvet liderleri\' arasında gösterilmesine tepki gösterdi.
Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylemde konuşan MİDDER Akdeniz Bölge Başkanı İrfan Topal, \"Norveç\'te yaşanan rezilliğin, bu ülkeyi yönetenleri uyandırması gerekmektedir. Atatürk\'ü düşman ilan eden NATO, Türkiye\'nin müttefiki olamaz\" dedi
Basın açıklaması yapan grup, daha sonra olaysız dağıldı.

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