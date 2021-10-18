Microstrategy CEO'su Michael Saylor'dan Merkez Bankası'na Bitcoin bulundurma önerisi: Bu sayede para birimlerini güçlendirebilirler

Kripto para dünyasının en çok takip edilen isimlerinden olan Microstrategy CEO'su Michael Saylor katıldığı bir televizyon programında Merkez Bankası (TCMB) için Bitcoin önerisinde bulundu.

Konuşmasında resmi kurumların Bitcoin'e yatırım yapmasınıTCMn faydalı olduğu görüşünü belirten Saylor "Türkiye, Merkez Bankası rezervlerine 5 milyar dolarlık Bitcoin ekleyebilir ve bu 5 sene içinde 50 milyar dolar değerine yükselebilir. Bu sayede para birimlerini güçlendirebilirler" ifadelerini kullandı.

Habertürk'ün haberine göre Saylor benzer bir öneriyi New York şehri için de vererek "New York 10 milyar dolar borçlanarak Bitcoin alabilir ve sonsuza kadar vergileri kaldırabilir" dedi.

7.1 milyar dolar Bitcoin'i var

1989 yılında Saylor tarafından kurulan ABD merkezli yazılım çözümleri firması Microstrategy dünyada en çok Bitcoin'i bulunan şirket olarak tanınıyor. Firmanın son yaptığı alımlarla beraber elindeki Bitcoin'lerin adedi 114.000'e yükseldi. Bugün itibarıyla söz konusu Bitcoin'lerin toplam değeri 7.1 milyar dolar.