T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Microsoft’un yeni yazılımı piyasaya çıkmadan çalındı

Microsoft'un cep telefonları için hazırladığı ve henüz piyasaya sürmediği yeni yazılımı Windows Mobile 6.5 kayboldu.

19 Şubat 2009 02:00

Microsoft firmasının cep telefonları için hazırladığı ve henüz piyasaya sürmediği yeni yazılımı Windows Mobile 6.5, tanıtım ve test için getirildiği Barcelona Mobil Dünya Kongresi sırasında kayboldu.

İspanya basınında yer alan haberlere göre Microsoft, yazılımın kullanıldığı ilk örnek cep telefonunu Avustralyalı Telstra firmasının başkanı Sol Trujillo'ya deneme amaçlı olarak ödünç verdi, ancak daha sonra bu cep telefonu kayboldu.

Telstra yetkilileri, olayın hırsızlık mı yoksa kaybolma mı olduğu konusunda herhangi bir açıklama yapmadı. İspanyol ve Avustralya basını, olayın bir teknoloji casusluğu olabileceğini öne sürdü.

Ödünç verilmişti

Microsoft yetkilileri ise, "Telstra'ya ödünç verilen ilk örneğin kaybolmasından üzüntü duysak da, bu kazanın hiçbir şekilde Microsoft'u etkileyeceğini sanmıyoruz" açıklamasını yaptı.

Barcelona'da her yıl yapılan Mobil Dünya Kongresinde "endüstri hırsızlığı" konusunda sürekli polemikler yaratılırken, olası hırsızlık vakalarına karşı çok sayıda polis görev yapıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24