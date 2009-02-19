Microsoft’un yeni yazılımı piyasaya çıkmadan çalındı

Microsoft firmasının cep telefonları için hazırladığı ve henüz piyasaya sürmediği yeni yazılımı Windows Mobile 6.5, tanıtım ve test için getirildiği Barcelona Mobil Dünya Kongresi sırasında kayboldu.



İspanya basınında yer alan haberlere göre Microsoft, yazılımın kullanıldığı ilk örnek cep telefonunu Avustralyalı Telstra firmasının başkanı Sol Trujillo'ya deneme amaçlı olarak ödünç verdi, ancak daha sonra bu cep telefonu kayboldu.



Telstra yetkilileri, olayın hırsızlık mı yoksa kaybolma mı olduğu konusunda herhangi bir açıklama yapmadı. İspanyol ve Avustralya basını, olayın bir teknoloji casusluğu olabileceğini öne sürdü.



Ödünç verilmişti



Microsoft yetkilileri ise, "Telstra'ya ödünç verilen ilk örneğin kaybolmasından üzüntü duysak da, bu kazanın hiçbir şekilde Microsoft'u etkileyeceğini sanmıyoruz" açıklamasını yaptı.



Barcelona'da her yıl yapılan Mobil Dünya Kongresinde "endüstri hırsızlığı" konusunda sürekli polemikler yaratılırken, olası hırsızlık vakalarına karşı çok sayıda polis görev yapıyor.

