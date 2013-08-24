Microsoft’un patronu emekliye ayrılıyor

Microsoft, CEO’luk görevini yürüten Steve Ballmer’ın 12 ay içinde emekliye ayrılacağını açıkladı. Ballmer’ın, yerine geçecek isim belli olduktan sonra koltuğunu devredeceği belirtildi.

Ballmer, Microsoft ekibine gönderdiği mektupta, ‘alınan kararın daha ileriye gitme stratejisinin parçası olduğunu’ belirtti.

Ballmer, Microsoft tarafından basına yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yeni bir organizasyonla yeni bir strateji benimsedik. Ayrıca, inanılmaz bir Kıdemli Lidelik Ekibi’ne sahibiz. Emeklilik hakkındaki zamanlamam, görevi terk etmemin şirketimizin yeni cihazlar ve hizmetlere yönelik dönüşümünün ortasında rastlayacaktı. Yeni rotasında ilerleyen Microsoft’ta daha uzun süreli hizmet edecek bir CEO gerekiyor.”

The Verge sitesinin haberine göre, Ballmer’ın yerini alacak ismin, Microsoft yönetim kurulunun oluşturacağı özel bir komite tarafından belirlenecek. Komitenin başkanlığını ise yönetim kurulu üyesi John Thompson ve Microsoft’un kurucularından ve başkanı olan Bill Gates'in yapacağı belirtildi.

Gates, görevini terk edecek olan Ballmer’a destek vererek, ‘böyle bir isimle çalışmış olmalarının kendileri için bir şans olduğunu’ ifade etti.



Neden RT Tablet ve Windows 8 olabilir



Ballmer’ın emekliye ayrılacak olması, akıllara bu kararın neden alındığı sorusunu getirdi.

VentureBeat sitesine göre öne çıkan nedenler 900 milyon dolarlık zarara neden olan Windows RT tabletler.

Microsoft, son bir yıl içinde Hotmail ve Outlook.com’un yenilenmesi ve yeni Office 365 ile başarı elde etse de, PC için Windows 8 ve mobil için Windows Phone 8 işletim sistemlerinin istenen başarıya ulaşmamasıyla da hayal kırıklığı yaşadı. Kısa süre önce Windows RT tabletlerin gereğinden fazla üretilmesi ve elde kalan bilgisayarların değerinin azaltılması, Microsoft’a pahalıya mal oldu.