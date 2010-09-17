T24 LogoT24 Logo
Yaşam

MICROSOFT'UN ''FARESİ'' DEĞİŞİYOR İSTANBUL (A.A)

17 Eylül 2010 13:27

-MICROSOFT'UN ''FARESİ'' DEĞİŞİYOR İSTANBUL (A.A) - 17.09.2010 - Microsoft'un, ''Arc Touch Mouse'' adlı yeni faresini kullanıcıların hizmetine sunmaya hazırlandığı bildirildi.  Microsoft Türkiye'den, ''Microsoft farenin ölmediğini kanıtladı'' başlığıyla yapılan açıklamada, Türkiye'de Kasım ayında satışa sunulması beklenen ''Arc Touch Mouse''un taşınırken düzleşerek kolaylık sağladığı ve kullanım sırasında kavislenerek avuca rahat oturacak bir şekil aldığı belirtildi.  Yeni farede tekerleğin yer almadığı, bunun yerine dokunmaya duyarlı sezgisel bir kaydırma bandının bulunduğu, bu sayede kolay navigasyon sağladığı ve sayfaların hızlı veya yavaş kaydırılmasının tek parmak hareketiyle yapılabildiği kaydedildi.  Microsoft'un söz konusu yeni ürünüyle fare kullanımının bitmediğini, dokunmatik ekran ve tablet kullanıcılarının çoğalmasına karşın farenin hala rahat kullanım ve daha güçlü kontrol için kullanıldığını kanıtladığı belirtildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24