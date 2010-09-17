-MICROSOFT'UN ''FARESİ'' DEĞİŞİYOR İSTANBUL (A.A) - 17.09.2010 - Microsoft'un, ''Arc Touch Mouse'' adlı yeni faresini kullanıcıların hizmetine sunmaya hazırlandığı bildirildi. Microsoft Türkiye'den, ''Microsoft farenin ölmediğini kanıtladı'' başlığıyla yapılan açıklamada, Türkiye'de Kasım ayında satışa sunulması beklenen ''Arc Touch Mouse''un taşınırken düzleşerek kolaylık sağladığı ve kullanım sırasında kavislenerek avuca rahat oturacak bir şekil aldığı belirtildi. Yeni farede tekerleğin yer almadığı, bunun yerine dokunmaya duyarlı sezgisel bir kaydırma bandının bulunduğu, bu sayede kolay navigasyon sağladığı ve sayfaların hızlı veya yavaş kaydırılmasının tek parmak hareketiyle yapılabildiği kaydedildi. Microsoft'un söz konusu yeni ürünüyle fare kullanımının bitmediğini, dokunmatik ekran ve tablet kullanıcılarının çoğalmasına karşın farenin hala rahat kullanım ve daha güçlü kontrol için kullanıldığını kanıtladığı belirtildi.