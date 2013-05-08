T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Microsoft'un büyük çöküşü: Windows 8 fiyaskoya dönüşüyor!

Microsoft yeni yazılımının öğrenilmesi çok zor olduğundan bazı kilit noktalarını değiştirme kararı aldı

08 Mayıs 2013 10:03

Microsoft'un Windows 8 işletim sisteminin kilit uygulamalarında geri adım atarak son 30 yılın en büyük ürün fiyaskolarından birine gerçekleştireceği ifade edildi.
 
Financial Times gazetesine konuşan Microsoft Pazarlama ve Finans Müdürü Tammy Reller, yeni sürümün güncellemelerinin açıklandığı zaman yeni işletim sisteminin nasıl kullanıldığını gösteren “kilit adımlar” kısmında değişikliğe gidileceğini belirtti.

Reller,  kullanıcıların yeni işletim sistemini kullanırken ciddi sorunlar yaşadığını ve anlaşılmayan noktaların olduğunu da söyledi.

Uzmanlar ise yapılacak değişikliklerin Microsoft CEO’su Steve Ballmer için ciddi başarısızlık olarak kabul edileceğine işaret ediyor.

 

Apple'a karşı en büyük kozdu

 

Ballmer, Ekim ayında Windows 8’i tanıttığında işletim sistemini Apple’ın iPad’ine karşı Microsoft’un kozu olarak göstermişti.

Bağımsız bir teknoloji analisti olan Mark Anderson, “Koz ürün olarak kabul ettiğiniz bir ürününüzün başına böyle bir şey gelmesi korkunç. Bütün sorumluluk Ballmer’a yüklenecek” dedi.

Bazı analistler ise Microsoft’un başına gelen bu gelişmeyi 30 yıl önce New Coke adıyla yeni bir marka çıkaran ancak yedi ay sonra bu markayı kapatan Coca-Cola şirketine benzetti.

 

PC'lere dokunmatik teknolojisi

 

Windows 8, her zaman masa üstü bilgisayarlar için yazılım ve işletim sistemleri geliştiren Microsoft’un dokunmatik ekran teknolojine yönelik en büyük kozuydu.

Windows 8, bilgisayarların gelişmişliğine bağlı olarak, masaüstü bilgisayarlara da dokunmatik ekran teknolojisi getiren bir sistem.

ETİKETLER

microsoftwindows 8applegüncellemeyazılımfiyasko

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24