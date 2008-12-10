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Bilim / Teknoloji

Microsoft'u Türk hackledi

Microsoft şirketinin İrlanda web sitesine giren Türk hackerlar 'Bayramınız mübarek olsun' diye mesaj bıraktı.

10 Aralık 2008 02:00

Bir grup hacker, Microsoft'un İrlanda ofisine ait resmi web sitesini hack'ledi.
microsoft.ie adresini, sunucunun güvenlik açığından faydalanarak hack eden korsanların Türk olması ve siteye Türkçe mesaj bırakmaları da şaşkınlık yarattı.
Hackerler siteye "Bayramınız mübarek olsun" mesajını bıraktı.

Eski sürüm Windows kullanılıyordu

Windows Server 2003 işletim sistemi üzerinde çalışan Microsoft İrlanda resmi web sitesinin Novara isimli bir şirketin özel datacenter'dan yayın yaptığı, ve Novara'nın sistemlerindeki bir açıktan yararlandığı ofrtaya çıktı. Microsoft'un sunucusunda bir müdahele olmadığı, router'dan başka bir suncuya aktarım yapıldığı ortaya çıkan diğer bir bilgi. Microsoft Novara ile işbirlikteliğini anında keserken, İrlanda web sitesini geçici olarak Amerika'daki kendi sunucularına taşıdı.

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