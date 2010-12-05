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Yaşam

Microsoft'u korsandan bulutlar koruyacak

Microsoft, Windows 8'de kullanacağı bu yöntemle korsan kullanımı imkansız hale getirebilir.

05 Aralık 2010 02:00

T24 - Microsoft, Windows 8'de kullanacağı bu yöntemle korsan kullanımı imkansız hale getirebilir.

Microsoft'un Windows 8'de bulut tabanlı hizmetleri kullanacağına artık neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Rumorpedia'nın yaptığı açıklamalara göre şirketin bulut tabanlı hizmetlerine korsan kullanımı engellemeye yönelik güvenlik özellikleri ekleyecek.

Rumorpedia'ya göre "Windows 8 bazı kernel dosyalarını Microsoft bulut sunucularından direkt olarak güncelleyecek, bu sayede sadece korsanlık engellemiş olmayacak aynı zamanda yeniden başlatmaya gerek kalmaksızın anında güncelleme de yapılabilecek".

Bilgisayarların büyük çoğunluğunun internete sıkça bağlandığını düşünürsek bunun gerçeğe dönüşebileceğini söylemek mümkün. Microsoft bu özelliği yeni işletim sisteminde kullanırsa ve kernel dosyalarını sıkça güncellerse, bu korsan kullanım için ciddi bir engel oluşturabilir.

Windows 8'in çevrim dışı kullanım için bir korsan sürümü de oluşurulabilir ancak bulunduğumuz dönemde bunun ne kadar işe yarayacağı tartışılır.

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