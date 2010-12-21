Microsoft'u kızdıran sanal seks oyunu

T24- Microsoft'un kızıl ötesi sensörle çalışan Kinect teknolojisi, Avusturyalı "ThriXXX" adlı firma tarafından sanal seks oyununa uyarlandı. Microsoft geliştirdiği teknolojinin bu tip oyunlar için kullanılmasını "kabul edilemez" olarak değerlendirirken, "ThriXXX" Başkan Yardımcısı Brad Abram "Gösterilen ilgi nedeniyle internet ağlarımız çöktü" dedi.



İngiliz The Daily Mail gazetesinin internet sayfasında yayınlanan habere göre, sanal seks oyunları üreten "ThriXXX" adlı bir firma, Microsoft'un ailece eğlenceli saatler geçirmek için geliştirdiği Kinect teknolojisini ürettiği bir oyuna uyarladı.







Microsoft'un oyun konsolu Xbox 360 için ürettiği "Kinect" adlı teknoloji herhangi bir kontrol çubuğu veya kumanda kullanmadan, sadece beden hareketleriyle oyun oynayabilmeye imkân sağlıyor. Kinect oyuncunun beden hareketlerini bir kamera ve kızıl ötesi sensör sayesinde algılıyor.



Kızıl ötesi sensör çalıştırıldığında, sensör odayı tarayarak oyuncunun vücudundaki 20 noktayı tanımlıyor. Ardından vücut hareketleri ekranda eyleme dönüşüyor.



İngiliz The Daily Mail gazetesinin haberinde, Avusturyalı "ThriXXX" firmasının internet sitesinde yer verdiği tanıtım videolarında oyuncunun hareketlerinin oyuna nasıl yansıdığının anlatıldığı belirtiliyor. Videolarda sadece kadın karakterlere yer verilirken, oyunun tam sürümünde kadınların yanında erkek karakterlerin de yer alacağı kaydediliyor.



Oyunun tanıtım videosu geçtiğimiz hafta video paylaşım platformu Youtube’da en çok izlenen videolardan biri oldu. Ancak Youtube cinsel içeriği nedeniyle videoyu yayından kaldırdı.



"ThriXXX" firmasının birçok 3 boyutlu interaktif oyunu bulunuyor. Firmanın Kinect teknolojisini oyununa uyarlayabilmek için yazılım korsanlarından da yardım aldığı belirtiliyor.



"ThriXXX"in başkan yardımcısı Brad Abram, ABD'nin televizyon kanalı ABC'ye yaptığı açıklamada, "Oyun dünyasında bambaşka bir alana açılıyoruz. Bunun bizi nereye götürebileceğini kestirebilmek güç. Ancak gösterilen ilgi nedeniyle dün internet ağlarımız çöktü" dedi.



Firmanın verdiği bilgiye göre, oyun önümüzdeki nisan ayından itibaren internetten indirilebilecek.



Microsoft kızgın







The Daily Mail gazetesinde yer alan Microsoft'un açıklamasında ise "Microsoft, Kinect teknolojisinin bu amaçla kullanımına hiçbir şekilde ne lisans ne de izin vermemiştir. Xbox ailece oynanabilecek oyunlar oynayabileceğiniz bir oyun konsoludur. Bu platformda cinsel içerikli materyalleri izin verilmemektedir ve Kinect'in bu tip oyunlar için kullanılması kabul edilemez" deniliyor.



ThriXXX'in Kinect için Microsoft'tan lisans alamaması durumunda konuyla ilgili bir yasal boşluk arayabileceği ya da doğrudan Kinect'i geliştiren donanım uzmanlarıyla anlaşmaya çalışabileceği

tahmin ediliyor.