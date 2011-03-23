Microsoft'tan yaz saati uygulamasına çözüm

T24- 2011 yılının yaz saati uygulaması, bir gün ertelenerek 27 Mart 2011 Pazar gününü 28 Mart 2011 Pazartesi’ne bağlayan gece saat 03.00'te yapılması kararının dijital sistem ve altyapılarda sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunulmuştu. Tarih geçişini otomatik olarak yapacak sistemler için Microsoft, kullanıcılarına çözüm önerilerinde bulundu:

Microsoft'un yaptığı basın açıklaması şöyle:

"10 Mart 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2011/1474 Sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre 2011 yılının yaz saati uygulaması, Türkiye’de 27 Mart 2011 Pazar gününü 28 Mart 2011 Pazartesi’ne bağlayan gece saat 03.00'ten itibaren saatlerin 1 saat ileri alınarak yapılması ile gerçekleştirilecektir.

Dolayısıyla dünya genelinde 26 Mart 2011 Cumartesi gününü 27 Mart 2011 Pazar gününe bağlayan gece saat 03:00’de yapılması planlanan saatlerin 1 saat ileri alınması işlemi bir gün ertelenmiştir.

Microsoft olarak, Windows 7, Windows Vista istemci işletim sistemleri ile Windows Server 2008 ve Windows Server 2008 R2 sunucu işletim sistemleri için çözüm önerileri hazırlamış bulunuyoruz.

Kullanıcılarımızın bu durumu değerlendirmelerini ve olası riskleri göz önüne alarak aşağıda yer alan önerilerden kendilerine uygun olanını uygulamalarını öneriyoruz."



Çözüm Önerileri





Öneriler içinde geçen tüm saatler Türkiye yerel saatidir, [GMT 2].

1. Değişiklik yapılmaması

Bilgisayarınız zaman kritik bir işlem yapmıyorsa, muhasebe sistemleri, sağlık destek sistemleri, finansal operasyonel sistemler, finansal raporlama sistemleri vb uygulamaları ya da saat bilgisinin kritik olduğu Outlook gibi uygulamaları bilgisayarınızda kullanmıyorsanız hiçbir şey yapmamayı tercih edebilirsiniz. Bu durumda 27 Mart 2011 03:00’den 28 Mart 2011 03:00’e kadar bilgisayarınızın saati güncel saatten 1 saat ilerisini gösterir. 28 Mart 2011 03:00’den itibaren doğru saati göstermeye başlar.

2. Zaman dilimi düzeltme

Aşağıda tariflenmiş adımları uygulayarak bilgisayarınızın zaman dilimini değiştirmeniz mümkündür. Bu düzeltme işlemini 27 Mart 2011 03:00’den önce bir kere yapmanız daha sonra 28 Mart 2011 03:00’den sonra yapmış olduğunuz değişiklikleri geri almanız gerekecektir.

Microsoft, Windows İşletim Sisteminin saatinin el ile ayarlanmasını hiçbir şekilde tavsiye etmemektedir. Bu şekilde yapılan bir ayarlama, teknik destek ekiplerimiz tarafından desteklenemez hale gelmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla yukarıdaki konu uyarınca hem sizlerin hem de kamuoyunun bilgisayar saatinde bir değişiklik yapmamasını, aşağıdaki çözüm önerilerini dikkate alarak, değerlendirmesini öneririz.:

3. Bu konu için özel geliştirilen güncelleme ile düzeltme

Microsoft, bu yasal düzenlemenin Windows istemci ve sunucu işletim sistemlerine yansıtılabilmesi için 25.03.2011 akşam saatlerinde bir güncelleme çıkartacaktır. Bu güncelleme hazır olduğunda http://support.microsoft.com/kb/2523087 adresinden indirilerek ve aynı adresteki adımlar takip edilerek kurulabilir. Bu güncelleme, Windows’un otomatik yüklenen güncellemeleri arasına girmeyecektir, Windows Update hizmeti ya da Windows Server Update Services (WSUS) hizmeti bu güncellemeyi otomatik yapmayacaktır.

Önemli Not: Kurumsal müşterilerimizin 2. ve 3. maddelerdeki işlemleri önce test ortamlarında uygulayarak, kurumları için gerekli tüm denemeleri yaptıktan sonra canlı ortamlarına uygulamalarını öneririz.

4. Bu konudan etkilenen diğer ürünlerimiz ve bu ürünlerdeki düzeltmeler:

Yaz Saati Uygulamasından Etkilenen Ürünler Listesi

http://support.microsoft.com/gp/dst_prodlist

‘Microsoft Outlook Time Zone Data Update’ Aracını Yaz Saati Uygulamasında Nasıl Kullanabilirsiniz?

http://support.microsoft.com/kb/931667

‘Exchange Calendar Update’ Aracını Yaz Saati Uygulamasında Nasıl Kullanabilirsiniz?http://support.microsoft.com/kb/941018

‘Windows SharePoint Services’ Uygulamasında ‘Timezone.xml’ Dosyasını DST için Nasıl Kullanabilirsiniz?

http://support.microsoft.com/kb/888253