Microsoft'tan takas teklifi: iPhone 4S ve 5 için 200 dolar ödeyelim

Nokia’yı satın alarak akıllı telefon sektöründeki savaşa devam etmek istediğini ortaya koyan Microsoft, iPhone ve Android telefonların egemen olduğu sektörde dengeleri değiştirebilmek için yeni bir hamle yaptı. Microsoft, ABD’deki iPhone 4S ve iPhone 5 sahiplerine, telefonlarını Microsoft mağazalarında en az 200 dolardan yeni bir telefonla takas etme teklifi sundu.

Nokia, akıllı telefon sektöründe sadece yüzde 3’lük paya sahip olan Windows Phone işletim sistemini güçlendirmek için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Apple’ın ilk üç gün için 9 milyon iPhone 5S ve 5C satması karşısında cesareti kırılmayan Microsoft, eski iPhone sahiplerine dikkat çekici bir teklifte bulundu.

Microsoft, iPhone 4S ve iPhone 5 telefonlarını Windows iPhone telefonlarıyla değiştirmek isteyecek tüketicilere en az 200 dolar ödeyeceğini açıkladı.

Yazılım devi, birkaç hafta önce ABD’li tüketicilere benzer bir teklif götürmüş ve iPad sahiplerine bir hediye çeki karşılığında tabletlerini Microsoft mağazalarında takas etme şansı sunmuştu.

Mashable sitesine açıklama yapan bir Miscorosft yetkilisi, yapılan teklifin “Recycle for Rewards” programı kapsamında olduğunu, bu program altında eski akıllı telefonlardan Xbox’lara kadar birçok cihazın teslim alınarak yerine hediye çeki verildiğini belirtti.

Analistler, iPad’in ardından iPhone 5S ve 5C’ye karşı atılan hamlenin ‘cesaretli’ olduğunu belirtirken, kampanyanın ne kadar başarılı olacağı belirsiz. iPhone 4 ve 3GS gibi eski modellerin takas edilemediği kampanya, ABD’de 3 Kasım’da sona erecek.