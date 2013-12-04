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Bilim / Teknoloji

Microsoft'tan strese karşı sutyen

Yazılım devi Microsoft, stres nedenli yemek yemeyi önleyerek aşırı kilo riskinin önüne geçecek bir sutyen geliştirmeye çalışıyor. Sutyen, kadınların ruh halini tespit etme özelliğine sahip olacak

04 Aralık 2013 15:24


Microsost, proje kapsamında yapılan deneylerde deneklere sutyenlerine takılabilen alıcılar verdi. Alıcılardan elde edilen veriler, akıllı telefona aktarılarak, deneklerin ruh hallerini takip etmelerini sağladı. Deneklerden toplanan sinyallerler stres durumları ölçüldü ve sutyenin kullanılabilirliği test edildi.

Sutyenin amacı, kadınların ruh hallerini onlara mobil cihaz ile belirterek, stres seviyesinin arttığı uyarısını yapmak ve stresten uzaklaşmalarını sağlamak. Batarya süresi dört saat olan alıcılar, her sutyene takılabiliyor.

Araştırmacılar, benzer bir projenin erkekler için düşünüldüğünü belirtse de, erkek iç çamaşırının kalpten uzak kalması nedeniyle doğru bilgi alınmasının zorlaşacağını, bu yüzden projeden vazgeçildiğini belirtti.

Microsoft, prototip üzerindeki çalışmaların devam ettiğini ve stres düşmanı akıllı sutyenlerin ‘yakın gelecekte’ sunulacağını belirtti.

 

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