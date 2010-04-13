Microsoft'tan gençler için telefon

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Yeni telefonun, mesajlarını ve fotoğraflarını her an başkalarıyla paylaşmak isteyen kullanıcıların işini kolaylaştıracak üç başlıca fonksiyona sahip olduğunu belirten Microsoft yetkilileri, Kin Loop modelinin genç kullanıcıların Facebook, Twitter veya Windows Live üzerinden en yakın arkadaşlarıyla sürekli temasta kalmalarını sağlayacağını kaydettiler.Kin Spot modeli fotoğraf, metin veya web sayfası paylaşımını kolaylaştırırken, Kin Studio modeli de telefonun kaybedilmesi veya hasar görmesi durumunda içindeki bilgilerin kaybolmaması için internete yüklenmesine olanak sağlıyor.Microsoft'un ABD'de, iPhone ile "akıllı telefon" piyasasının yüzde 25'ini elinde bulunduran Apple firmasıyla daha iyi rekabet edebilmek amacıyla piyasaya çıkardığı yassı ve oval görünümlü bu cihaz, dokunmatik ekrana ve sürgülü klavyeye sahip. (aa)