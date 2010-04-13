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Yaşam

Microsoft'tan gençler için telefon

13 Nisan 2010 03:00

T24- Amerikan yazılım grubu Microsoft, genç tüketicilere yönelik sosyalleşme fonksiyonlarıyla donanımlı, yeni cep telefonu modelini ABD'de tanıttı. Microsoft'un ürün yetkilisi Robbie Bach, "Kin" adı verilen yeni telefonun tanıtımında yaptığı açıklamada, Verizon ve Vodafone operatörleri ve Sharp fabrikasıyla ortaklaşa üretilen yeni modelin, genç kullanıcılarla yapılan görüşmelerin sonuçlarına göre geliştirildiğini belirtti.


Yeni telefonun, mesajlarını ve fotoğraflarını her an başkalarıyla paylaşmak isteyen kullanıcıların işini kolaylaştıracak üç başlıca fonksiyona sahip olduğunu belirten Microsoft yetkilileri, Kin Loop modelinin genç kullanıcıların Facebook, Twitter veya Windows Live üzerinden en yakın arkadaşlarıyla sürekli temasta kalmalarını sağlayacağını kaydettiler.


Kin Spot modeli fotoğraf, metin veya web sayfası paylaşımını kolaylaştırırken, Kin Studio modeli de telefonun kaybedilmesi veya hasar görmesi durumunda içindeki bilgilerin kaybolmaması için internete yüklenmesine olanak sağlıyor.


Microsoft'un ABD'de, iPhone ile "akıllı telefon" piyasasının yüzde 25'ini elinde bulunduran Apple firmasıyla daha iyi rekabet edebilmek amacıyla piyasaya çıkardığı yassı ve oval görünümlü bu cihaz, dokunmatik ekrana ve sürgülü klavyeye sahip. (aa)

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