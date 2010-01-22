Microsoft'tan ekstra koruma

T24- Son günlerde ortaya çıkan ve özellikle Internet Explorer 6 kullanıcılarını etkileyen güvenlik açığına karşı Microsoft Güvenli Bilişim Ekibi özel bir yazılım yaması geliştirdi. Yeni yazılım yaması tüm Internet Explorer sürümlerine koruma sağlıyor.





Microsoft, özellikle Microsoft Internet Explorer 6 web tarayıcısını etkileyen bir güvenlik açığına karşı geliştirdiği özel yazılım yamasını kendi web sitesinde yayınladı.



Microsoft Güvenli Bilişim Ekibi bu yazılım yamasının, Internet Explorer 8 sürümü dahil tüm Internet Explorer sürümlerinde etkili bir koruma sağladığını açıkladı.



İnternetten kaynaklanabilecek tehditler konusunda müşterilerini sürekli uyaran Microsoft artan kötü niyetli atak girişimlerini dikkate alarak kullanıcılarına yazılım güncellemelerini düzenli olarak yapmalarını ve anti-virus yazılımı kullanmalarını öneriyor.



Bilgisayarınızı etkin koruma konusunda daha fazla bilgiye Microsoft Türkiye’nin http://www.microsoft.com/turkiye/technet/security/bulletin/2010/ms10-001.mspx web adresinden erişebilirsiniz.





IE 6 üzerinde etkili



Microsoft Güvenli Bilişim Ekibi’nin (Trustworthy Computing Team) yaptığı araştırmalar söz konusu güvenlik açığının ağırlıkla Internet Explorer 6 sürümüne yönelik kötü niyetli bazı ataklara yol açabileceğine dikkat çekmesine rağmen söz konusu risk nedeniyle şu ana kadar tespit edilebilmiş önemli bir atak girişimi yaşanmadı. Bununla birlikte Microsoft Güvenli Bilişim Ekibi mümkün olduğu kadar hızlı davranarak gerekli yazılım yamasını kullanıcılarının hizmetine sundu.



Bilindiği üzere web tarayıcıları her yeni internet bağlantısında yeni bir oturum başlatır ve ilgili web sitesindeki yazılım nesnelerini “okuyarak” kullanıcının web sayfalarının içeriğinden faydalanmasını sağlar. Her oturum kapandığında bu web nesneleri sistemde yer tutmaması ve güvenlik amacıyla silinir.



Yeni yazılım yamasının engellediği güvenlik açığı, web tarayıcıların kullandığı yazılım nesnelerini yok etme aşamasında sistem belleğine müdahale etmeyi kolaylaştırıyordu.