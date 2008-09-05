Microsoft'tan "açık kaynak"a yatırım!

Linux ve Windows'u ayıran 10 temel neden

Yeni PC'ler XP'ye dönüyor

Microsoft Platform Stratejileri Yöneticisi Şevket Güler, "Daha fazla açık kaynak kodlu uygulamanın Microsoft platformlarında çalışmasını istiyoruz" dedi. Güler, şirketinin, Apache Yazılım Vakfı'na yıllık 100 bin dolarlık destek olması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu."Microsoft Apache Yazılım Vakfı'nın açık kaynak yazılımlar geliştirme alanındaki çabalarını destekliyor ve yapılan bağışın vakıf tarafından nasıl ve ne şekilde kullanılacağı konusunda Microsoft'un herhangi bir tasarrufu ya da müdahalesi bulunmamakta" diyen Güler, vakfın bu alanda 60'ın üzerinde projesi bulunduğunu söyledi.Güler, "Apache Yazılım Vakfı'na yapılan bağış, Microsoft'un açık kaynak yazılım stratejisinin bir sonucudur" görüşünü de dile getirerek, şunları kaydetti:"Microsoft'un açık kaynak yazılım stratejisi bireyler, topluluklar ve işletmelerle işbirliği yapmak üzerine kurulu. Microsoft topluluk, destek olma, ortaklık kurma ve seçim hakkı gibi dört temel konuya odaklanarak açık kaynak yazılımlar alanında işbirlikleri inşa etmekte. Daha fazla açık kaynak kodlu uygulamanın Microsoft platformlarında çalışmasını istiyoruz. Bu işbirlikleri günümüzün heterojen ve karmaşık bilişim altyapılarında, Microsoft ve diğer teknolojilerin birlikte çalışabilirliğini artırarak daha iyi bir kullanıcı deneyimi yaratmayı hedeflemekte.Microsoft etkileşimin giderek arttığı bir dünyanın, çok daha fazla insana, teknolojiyi kullanarak önceden hiç yapamadıkları bir çok şeyi yapmaları için fırsatlar sunacağına inanmakta. Bu yönde gösterilen çabaları desteklerken, diğer teknolojiler ve Microsoft teknolojileri arasındaki birlikte çalışabilirliği de genişletmekte."Open source yani açık kaynak kodlu yazılımlarda temel amaç yazılımın mantığını herkesin anlaması ve katkıda bulunmasıdır. Bu şekilde yazılım çok daha kişiye hizmet eder ve dolayısıyla daha çok kişi tarafından test edilmiş olur. Bildirilen hatalara göre yeni sürümler daha hatasız şekilde üretilir. Uzun vadede açık kaynak kodlu yazılımlar hatasıza yakın bir şekle doğru ilerlerler.Açık kaynak kodlu yazılım endüstrisinde birçok kişinin aynı zamanda aynı spesifik konu hakkında geliştirme yapmasını engellemek ve zaman ve emek kaybına yol açmamak için temeller ve kurallar çok iyi oturtulmuştur. Her yazılım için bir proje sitesi vardır ve bu sitede yazılımla ilgili tüm kronolojik bilgi ve kodlar mevcuttur.