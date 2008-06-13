Microsoft’ta Yahoo! hayâl kırıklığı

Yahoo'dan dün gece yapılan açıklamada, Microsoft'un geçen şubatta 44 milyarlık satın alma önerisiyle başlayan tamamen veya kısmen satın alma görüşmelerinin sona erdiği belirtilerek, Microsoft'un, nisanda teklifini 47 milyar dolara yükseltse de artık tümden satın alma önerisini çektiği kaydedildi. Açıklamayla birlikte, Yahoo'nun hisse senetleri yüzde 10 dolayında düştü.



Microsoft'un sadece arama motorunu satın alma önerisini de reddettiğini ve kendi hedefleriyle uyuşmayan bu teklifin, bağımsız, aynı zamanda elzem olan arama motorundan mahrum kalmasına neden olacağını bildiren Yahoo, açıklamasından 2 saat sonra, Google ile online reklam alanında 4 ila 10 yıl sürecek bir ortaklık kurduğunu ilân etti.



Yahoo ve Google tarafından yapılan açıklamada, 4 yıl öngörülen ve 10 yıla dek uzatılabilecek bu işbirliğinin, Yahoo'nun ABD ve Kanada'daki faaliyetlerini bağladığı, Yahoo'nun diğer yerlerde başka şirketlerle benzer anlaşmalar yapabileceği belirtildi.



İşbirliğini hayata geçirmek için ABD makamlarının incelemelerine izin vermek amacıyla 3.5 ay bekleyecek iki grubun anlaşması, birinin kontrolünü bir başka şirketin ele geçirmesi durumunda bozulacak.



Yahoo, bu işbirliğinden yılda 800 milyon dolar ek kazanç sağlamayı bekliyor. Microsoft, mayıs başında böyle bir anlaşma olasılığı üzerine Yahoo'yu tamamen satın alma teklifini çekmişti.



Google ve Yahoo, 2007'de 40 milyar dolar olan ve 2010'da 75 milyar dolara çıkması öngörülen online reklam pazarının yüzde 50'sinden fazlasının ellerinde tutuyor. İki grup birlikte, internette yapılan aramaların ve reklam gelirlerinin yüzde 75'ini kontrol ediyor.



Anlaşmaya göre, sayfalarının özgün şeklini koruyacak Yahoo, Google'ın verdiği reklamları hangi sayfalara koyacağını ve hangi anahtar kelimeler kullanacağını seçebilecek.



Açıklamanın ardından Microsoft ise, Yahoo'yu kısmen satın alma teklifinin geçerli olduğunu bildirdi.



İnternette aramaların sadece yüzde 3'ünü ve online reklamın sadece yüzde 7'sini kontrol edebilen Microsoft, Yahoo'yu satın alarak, online reklamda Google'ı yakalamak istiyor.

