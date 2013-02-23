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Bilim / Teknoloji

Microsoft'a siber saldırı

Microsoft yaptığı açıklamada siber saldırıya uğradığını belirtirken, veri hırsızlığının gerçekleşmediğini kaydetti

23 Şubat 2013 17:05

Büyük şirketlere yönelik siber saldırılar devam ediyor. Facebook ve Apple'dan sonra, Microsoft'da siber saldırıya uğradığını açıkladı.

Şirketin aralarında Mac yazılım birimine ait bilgisayarların da olduğu bazı makinelerine saldırı düzenlendi.

Şirketten yapılan açıklamada, herhangi bir veri hırsızlığına rastlanmadığını ve bu eylemi yapanları bulma konusunda harekete geçildiğini belirtti. Açıklamada saldırının kim tarafından yapıldığı belirtilmezken, Facebook ve Apple'a yapılan saldırıların failinin aynı kişiler olduğu belirtildi.

ABD’de geçtiğimiz aylarda aralarında New York Times, Washington Post, Wall Street Journal gibi önemli gazetelerin de yer aldığı yayın kuruluşlarına karşı da bilgisayar korsanları saldırı düzenlemişti.

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