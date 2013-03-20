Microsoft'a rüşvet soruşturması

ABD Sermaye Piyasası Kurulu (SEC) ve Adalet Bakanlığı (DOJ), Microsoft hakkında rüşvet soruşturması başlattı.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, federal soruşturmacılar Microsoft’un yazılımları için sözleşme yapabilmek için yabancı hükümetlerden rüşvet alıp almadığını inceleyecek. Gazete, rüşvet iddiasının, Microsoft için Çin’de çalışmış olan eski bir çalışan tarafından ortaya atıldığını belirtti. Verilen bilgiye göre, soruşturma Microsoft’un Romanya ve İtalya’daki danışmanlık ve satıcı ortaklarına kadar uzanıyor.

Microsoft’un eski çalışanının iddiasına göre, şirketin Çin’de görevli olan bir yöneticisi, yazılımlarını satmak için yapacakları anlaşmalar karşılığında Çinli yetkililere rüşvet dağıttı.

Wall Street Journal, Microsoft’un rüşvet iddialarını şirket içinde başlattığı soruşturmayla incelediğine ve rüşvet iddiasını ortaya atan çalışanın şirketle iş anlaşmazlığı yaşayan biri olduğuna dair kesin olmayan bilgiler bulunduğunu da belirtti.

Anlaşma karşılığı hediye

Microsoft hakkında ortaya çıkan rüşvet iddiaları en az üç yıl öncesine uzanıyor. İddialar, anlaşma karşılığı yabancı yöneticilere sadece para verilmediğini, aynı zamanda hediye dağıtıldığını ve lüks yurt dışı seyahatleri düzenlediğini de içeriyor.

İddialara göre, Microsoft’un İtalya bürosu, devlet kurumlarından iş alabilmek için İtalyan yöneticilere hediyeler sundu ve seyahatler düzenledi. Gayri resmi hediye ve seyahatler, Microsoft için çalışan danışmanlar aracılığıyla yöneticilere sunuldu.

Mıcrosoft'tan açıklama

Microsoft, henüz ilk safhalarında olan soruşturma hakkında blog sayfasında açıklama yaptı.

Microsoft’un başkan yardımcısı ve genel danışman yardımcısı John Frank, ‘kendilerine yöneltilen her türlü iddiayı ciddi olarak değerlendirdiklerini ve devlet soruşturmalarında işbirliği gösterdiklerini’ belirtti. İddiaların gerçek dışı olabileceğini de not düşen ve Microsoft olarak kendi soruşturmalarını da yürüteceklerini ifade eden Frank, rüşvet haberinin kaynağı olan Wall Street Journal’ın da ‘Çin’de karıştığı öne sürülen rüşvet iddiası nedeniyle soruşturma altında olduğuna’ dikkat çekti.

122 ülkede 98 bin çalışan ve 640 bin iş ortağı ile faaliyet gösterdiklerini ifade eden Frank, “Hiçbir zaman yanlış yapılmayacağını söylemek mümkün değil… Sorumluluğumuz çalışanlarımızı eğitmek ve ihlalleri engelleyerek tespit edecek sistemi geliştirmek. İddialara maruz kaldığımız zaman da, tam bir soruşturma başlatmak ve gereken adımı atmak. Bu sorumluluğu ciddiye alıyoruz” açıklamasını yaptı.