Microsoft’a küçük dâhi

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Makedonyalı Marco Calasan, Microsoft’un son işletim sistemi Windows 7 üzerine 312 sayfalık bir kitabın yazarı, dört tane Microsoft sertifikasının sahibi ve sadece 9 yaşında... Dünyanın en genç Microsoft sistem mühendisi Marco Calasan, oluşturduğu internet televizyonu sistemiyle tüm ülkesine yayın da yapıyor. Üç dil bilen, dördüncü dili öğrenmeye çalışan Marco ise sıradan bir çocuk olduğunu ve arkadaşlarıyla oyun oynarken kafasındaki tüm bilgileri unuttuğunu söylüyor.Marco, gelecek ay Karadağ’da kendi İnternet Protokol Televizyonu (IPTV) sistemiyle ilgili bir sunum yapacak. Marco, tüm Makedonya’ya yüksek kaliteli görüntü yayını yapan sistemini engellilerin de yararlanabileceği şekilde geliştirmiş. Üsküp’te bulunan Psikoloji Enstitüsü’nden Profösör Elena Achkovska-Leshkovska diğer ileri zekâlı çocuklardan farklı olarak Marco’nun duygusal ve sosyal becerilerinin de çok yüksek bir seviyede olduğunu belirtti.